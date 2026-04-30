Aktüel
Avatar
Editor
 | Safa Keser

İHH, bu yıl 61 ülkede 3,5 milyon kişiye kurban ulaştırmayı hedefliyor

İHH İnsani Yardım Vakfı, bu sene “Kurban Kardeşliğe Çağrı” sloganıyla Türkiye dahil 61 ülkede yaklaşık 3,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Vakıf bu yıl kurban hisse bedelini 11 bin 500 TL olarak belirledi.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 09:28

Savaşların, çatışmaların arttığı, krizlerin daha da derinleştiği bölgelerde yaşayan özelikle kadınlar ve her zamankinden daha fazla yardıma ihtiyaç duyuyorlar. Bu bölgelere ulaştırılan kurban bağışları, hem temel gıda ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlıyor hem de kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile oluyor. , ’nda 61 ülkede faaliyet yürütecek. Vakıf, bağışçıların vekâletleriyle kesilecek kurbanları başta savaş ve kriz bölgeleri olmak üzere mazlum coğrafyalara ulaştırarak kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. İHH, bu yıl 86 binden fazla hisse kurban kesmeyi hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ

İHH, Kurban Bayramı'nda 61 ülkede, savaş ve kriz bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine kurban bağışlarını ulaştırmayı hedefliyor.
İHH, bu yıl 86 binden fazla hisse kurban kesmeyi hedefliyor.
Gazze'ye gönderilecek kurban etleri konserve ve dondurulmuş şekilde ulaştırılacak.
Filistin için 42 bin 735, Sudan için 4 bin 200 hisse kurban dağıtımı planlanıyor.
Türkiye dahil 26 ülkede 22 bin 250 çocuğa bayramlık hediye edilecek.
Kurban vekaletleri bayramın ikinci günü saat 23.59'a kadar kabul edilecek.
Gazze’ye kurban etleri güvenli bir şekilde ulaştırılacak

İşgalci İsrail rejiminin bölgeye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle ’de enerji sorunları devam ediyor, bu nedenle etlerin muhafaza edilmesi imkansız hale geliyor. Vakıf bundan dolayı Gazze’ye gönderilen kurban bağışlarını konserve ve dondurulmuş şekilde, bölgedeki ihtiyaç sahibi ailelere en sağlıklı ve güvenli biçimde ulaştırmayı hedefliyor.

86 binden fazla kurban hissesi

2026 yılı kurban çalışmalarında 61 ülkede faaliyet yürütecek olan vakıf, bu çerçevede Filistinliler için 42 bin 735, Sudan için 4 bin 200 hisse kurban dağıtımı planlıyor. Yurt içinde ise 1400 hisse kesilmesi hedefleniyor. Vakıf, toplamda 86 bin 43 hisse kurban keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçlıyor.

22 bin 250 çocuğa bayramlık

İHH, 2026 yılı kurban çalışmaları kapsamında yetim ve ihtiyaç sahibi çocukların bayram sevincine ortak olmak için Türkiye dahil 26 ülkede 22 bin 250 çocuğa bayramlık hediye edecek. Bayramlık bedeli ise 1400 TL olarak belirlendi.

Çalışma yürütülecek ülkeler

İHH İnsani Vakfı, Türkiye dahil olmak üzere 61 ülkede kurban faaliyeti yürütecek. Çalışma yapılacak ülkeler ise şu şekilde: Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Filistin, Irak, İran, Lübnan, Suriye, Ürdün, Yemen, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cibuti, Çad (Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti), Etiyopya, Fas, Fildişi Sahili, Gana, Gine, Güney Afrika, Kenya, Malavi, Mali, Moritanya, Nijer, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zimbabve, Afganistan, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Özbekistan, Tacikistan, Brezilya, Bangladeş, Endonezya, Filipinler (Bangsamoro), Hindistan, Kamboçya, Myanmar (Arakan), Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tayland (Patani), Vietnam, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan (Sancak ve Preşova), Ukrayna.

Kurbanlıklar nasıl kesiliyor?

Kurbanlık alımları, İHH görevlilerince, kurban olma özelliklerine uygun kurbanlıklar seçilerek yapılıyor. İslami usullere uygun olarak kesilen kurbanlıklar, ihtiyaç sahiplerine elden dağıtılıyor. Kurban kesimlerinin gerçekleştiğine dair bilgi, kısa mesajla vekalet sahiplerine iletiliyor.

Kurban bağışı bayramın ikinci gününe kadar devam edecek

Kurban vekaletleri, İHH temsilcilikleri aracılığıyla, vakfın internet sitesi üzerinden veya 0212 631 21 21 numaralı çağrı merkezi üzerinden verilebiliyor. Bağışlar ise bayramın ikinci günü saat 23.59’a kadar kabul edilmeye devam edecek.

İHH'ya kurban vekâleti vermek için: https://ihh.org.tr/kurban

Kurban vekaleti vermek için

Hayırseverler, Türkiye’de ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kurban bağışlarını, vakfın banka hesaplarının açıklama kısmına “Kurban” yazarak, İHH temsilcilikleri aracılığıyla veya internet sitesi üzerinden yapabiliyor.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
