Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Serap Paköz tedavi sürecini paylaştı! Zorlu süreci umut dolu sözlerle anlattı

Meme kanseriyle mücadele eden sunucu Serap Paköz, tedavi sürecine dair yeni açıklamalarda bulundu. Kemoterapi ve immünoterapi gördüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Paköz, yaşadığı zorlu süreci umut dolu sözlerle anlattı.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:48
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:51

Mart ayında kendisine teşhisi konulduğunu duyuran Paköz, o günden bu yana tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor. Hastane odasından görüntüler ve saçlarını kestirdiği anlara dair kesitler paylaşan sunucu, yaşadığı duygusal süreci de samimi ifadelerle aktarmıştı.

HABERİN ÖZETİ

Serap Paköz tedavi sürecini paylaştı! Zorlu süreci umut dolu sözlerle anlattı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Meme kanseri teşhisi konulan sunucu Serap Paköz, tedavi sürecini takipçileriyle paylaşarak umut dolu mesajlar veriyor.
Serap Paköz, Mart ayında meme kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu ve tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
Paköz, 10 Mart gecesi sağlıklı uyuduğunu, 11 Mart'ta ise meme kanseri tanısı almış bir kadın olarak uyandığını belirterek yaşadığı şoku ifade etti.
30 Mart'tan itibaren kemoterapi sürecine başlayan Paköz, saç dökülmesinin tedavinin bir parçası olduğunu ve sarsıldığını ancak pes etmediğini söyledi.
Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir gün ise kemoterapi ve immünoterapi aldığını, bu düzenin üç ay sonra değişeceğini belirtti.
Her tahlil sonucunun bir umut, her seansın zafere bir adım daha yaklaşmak demek olduğunu vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

SERAP PAKÖZ TEDAVİ SÜRECİNİ PAYLAŞTI

“10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart’ta ise meme kanseri tanısı almış bir kadın olarak uyandım” sözleriyle yaşadığı şoku anlatan Paköz, 30 Mart’tan itibaren sürecine başladığını belirtmişti. Saç dökülmesinin tedavinin bir parçası olduğunu ifade eden sunucu, “Sarsıldım ama pes etmedim” demişti.

“HER SEANS ZAFERE BİR ADIM DAHA”

Tedavi sürecini düzenli olarak paylaşan Paköz, son gönderisinde kemoterapi ve immünoterapi aldığı anları yayınladı. Sürecin kendisi için yalnızca bir tedavi değil, aynı zamanda bir yaşam mücadelesi olduğunu vurgulayan Paköz, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Haftada bir gün kemoterapi, üç haftada bir gün kemoterapi ve immünoterapi alıyorum. Bu düzen üç ay sonra değişecek. Kemoterapi günleri benim için sadece bir tedavi değil; aynı zamanda bir disiplin, bir odaklanma ve hayata yeniden ‘merhaba’ deme günü. Her tahlil sonucu bir umut, her seans zafere bir adım daha yaklaşmak demek.”

Yaşadığı fiziksel zorluklara rağmen moralini koruduğunu belirten Paköz, sözlerine şöyle devam etti:

“Belki saçlarımız dökülüyor, belki vücudumuz yoruluyor ama içimizdeki ışık her zamankinden daha parlak. Bu video benim değil, direncin ve hayata tutunmanın hikâyesi. Adı ister kanser olsun ister başka bir şey; biz buradayız, ayaktayız ve şifalanıyoruz.”

Paköz’ün paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, çok sayıda takipçisi kendisine destek mesajları gönderdi.

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz, Türk televizyon dünyasının tanınmış sunucularından biridir. Özellikle gündüz kuşağı programları ve toplumsal olaylara odaklanan yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

1965 yılında Ankara’da doğan Paköz, ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gördüğü dönemde TRT’nin spikerlik sınavını kazanarak medya kariyerine adım attı.

1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında görev yaparak mesleğe başlayan Paköz, daha sonra Ankara Radyosu ve televizyonunda çalışarak deneyim kazandı. TRT ekolünden yetişen sunucu, güçlü diksiyonu ve ekran duruşuyla kısa sürede dikkat çekti.

1990’lı yıllardan itibaren özel televizyon kanallarında da programlar sunan Paköz; Kanal D, ATV, TGRT, Show TV, Star TV ve FOX gibi birçok ulusal kanalda görev aldı. Kariyeri boyunca “Kadının Sesi”, “Sizin Sesiniz”, “Biz Bize”, “Suç ve Ceza”, “Yeniden Başlayalım”, “Yeni Bir Umut” ve “Gerçeğin Peşinde” gibi programlara imza attı. Özellikle “Gerçeğin Peşinde” programı, geniş kitleler tarafından takip edildi.

Özel hayatında ise Paköz, Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü ile evlilik yaşamış ve bu evlilikten bir kızı olmuştur. Daha sonra gazeteci Atilla Güner ile evlenen Paköz’ün bu evliliği de ilerleyen yıllarda sona erdi.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
