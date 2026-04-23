Televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını açıkladı. İçten ve samimi ifadeler kullanan Paköz, hem hastalık sürecine dair yaşadıklarını hem de duygularını takipçileriyle açık yüreklilikle paylaştı.

HABERİN ÖZETİ Ünlü sunucu Serap Paköz’den kötü haber! Hastalığını sosyal medya hesabından duyurdu Ünlü sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanseri teşhisi aldığını ve tedavi sürecine başladığını duyurdu. Serap Paköz, yaklaşık bir ay önce meme kanseri teşhisi aldığını açıkladı. Paköz, 30 Mart'tan bu yana kemoterapi sürecinin devam ettiğini belirtti. Ünlü sunucu, saçlarının dökülmesinin bu sürecin bir parçası olduğunu ifade etti. Tedavi sürecini bir son değil, yeni bir başlangıç olarak gördüğünü dile getirdi. Takipçilerinden dua ve destek istedi.

Bir dönem Gerçeğin Peşinde programıyla geniş kitlelere ulaşan Paköz, yıllar boyunca çözülemeyen olayların izini süren, kayıpları bulmaya çalışan formatıyla gündüz kuşağının en dikkat çeken sunucularından biri olmuştu. Kendine özgü sunum tarzı ve kararlı duruşuyla izleyicinin hafızasında yer edinen ünlü isim, bu kez bir televizyon projesiyle değil, doğrudan kendi hayatıyla gündeme geldi.

Paköz, yaptığı açıklamada meme kanseri teşhisi aldığını, tedavi sürecine başladığını ve kemoterapi gördüğünü belirtti. Süreci tüm açıklığıyla anlatan ünlü sunucu, şu ifadeleri kullandı:

“Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce hayatıma ‘kanser’ kelimesi girdi. Ancak ben bunu bir son değil, yeni bir başlangıç olarak görüyorum. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak uyudum, 11 Mart’ta meme kanseri tanısı konmuş bir kadındım.

30 Mart’tan bu yana kemoterapi sürecim devam ediyor. Bugün ise o meşhur kuaför durağındayım. Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla. Bu sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yeni bir başlangıç.”

Saçlarını kestirdiği anları da paylaşan Paköz, bu süreci “zarafetle yürütme” kararlılığını vurguladı. Bandana ve berelerle yeni stilini benimseyeceğini belirten ünlü sunucu, takipçilerinden dua ve destek istedi.

Güçlü duruşuyla dikkat çeken Serap Paköz’e sosyal medyada çok sayıda destek mesajı gelirken, sevenleri ünlü isme geçmiş olsun dileklerini iletti.