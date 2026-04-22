Serap Paköz, uzun yıllardır televizyon ekranlarında sunduğu programlarla tanınan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan sunucudan üzücü bir haber geldi. Kariyeri boyunca çeşitli televizyon projelerinde yer alan Paköz, özellikle gündüz kuşağı programlarıyla dikkat çekmiştir. Sosyal medyada “Serap Paköz’ün hastalığı ne?” sorusu sıkça gündeme gelirken, ünlü sunucunun sağlık durumuna ilişkin resmi ve net bir açıklama sosyal medyasından yayınladığı bildirimle geldi. Peki, Serap Paköz kimdir? Serap Paköz'ün hastalığı ne?

SERAP PAKÖZ KİMDİR?

Serap Paköz, 15 Haziran 1965 tarihinde Ankara’da doğmuş, Türk televizyonculuğunun tanınan sunucularından biridir. Karadeniz kökenli olan Paköz, eğitim hayatını Ankara’da tamamlamış, daha sonra Çukurova Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görmüştür. Henüz üniversite öğrencisiyken TRT’nin açtığı spikerlik sınavını kazanarak medya kariyerine adım atmıştır.

1982 yılında TRT Trabzon ve Van radyolarında görev yapmaya başlayan Paköz, kısa sürede Ankara Radyosu ve Ankara Televizyonu’na geçerek kariyerini geliştirmiştir. 1995 yılında Sümer Ezgü ile hazırladığı “Ankara Rüzgârı” programı, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından yılın en iyi müzik-eğlence programı ödülüne layık görülmüştür.

Televizyon kariyerinde Kanal D, Kanal 6, ATV, TGRT, Show TV, Star TV ve FOX gibi birçok kanalda görev alan Paköz, özellikle kadın programları ve gündüz kuşağı içerikleriyle tanınmıştır. “Kadının Sesi”, “Sizin Sesiniz”, “Biz Bize”, “Suç ve Ceza”, “Yeniden Başlayalım” ve “Yeni Bir Umut” gibi programlara imza atmıştır. 2007 yılında “Şarkı Söylemek Lazım” yarışmasında da yer alan Paköz, sunuculuk kariyerinin yanı sıra televizyon ekranlarında farklı formatlarda izleyiciyle buluşmuştur.

Özel hayatında 1987 yılında şarkıcı Sümer Ezgü ile evlenen Paköz’ün bu evlilikten Ceren adında bir kızı olmuştur. Çift 1999 yılında boşanmıştır. Daha sonra 2001 yılında Atilla Güner ile evlenmiş, bu evlilik 2007 yılında sona ermiştir. Bir dönem Bodrum’da yaşamış, uzun yıllardır televizyoncu Cem Hamuloğlu ile birliktelik yaşamaktadır.

2017 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan “Gerçeğin Peşinde” programını sunarak ekranlara dönmüştür. 2020-2021 sezonundan itibaren ise tekrar Star TV'deki Gerçeğin Peşinde programını sunmaya devam etti. Program, 2023 yılında yayından kaldırıldı.

SERAP PAKÖZ'ÜN HASTALIĞI NE?

Serap Paköz, sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Ünlü sunucu, meme kanserine yakalandığını kamuoyuyla paylaşarak yaşadığı süreci samimi ifadelerle anlattı. Paköz, yaptığı açıklamada hastalığı öğrendiği anı şu sözlerle ifade etti: “10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım, 11 Mart’ta meme kanseri tanısı konmuş bir kadındım…” Bu sözler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve sevenlerini derinden etkiledi.

Tedavi sürecine dair de konuşan Paköz, saç dökülmesinin bu sürecin bir parçası olduğunu belirterek, “Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla!” ifadelerini kullandı. Ünlü sunucunun güçlü duruşu ve kararlılığı, takipçileri tarafından destek mesajlarıyla karşılandı.