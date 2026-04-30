1 Mayıs'ta hangi ulaşım araçları ücretsiz? Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs'ta "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek" dedi.

1 Mayıs'ta hangi ulaşım araçları ücretsiz? Bakan Uraloğlu açıkladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 13:57
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 13:59

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Emek ve Dayanışma Günü'nde , , , Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosunun ücretsiz hizmet vereceğini aktardı.

HABERİN ÖZETİ

1 Mayıs'ta hangi ulaşım araçları ücretsiz? Bakan Uraloğlu açıkladı

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bazı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu ücretsiz olacak.
Bu uygulamanın Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sağlandığı belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
1 Mayıs'ta hangi ulaşım araçları ücretsiz? Bakan Uraloğlu açıkladı

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini belirtti.

Resmi Gazete'de 30 Nisan'da yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile imkanı sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek" ifadesini kullandı.

1 Mayıs'ta hangi ulaşım araçları ücretsiz? Bakan Uraloğlu açıkladı
