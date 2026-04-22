 | Murat Makas

Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin jet yakıtı problemi yok

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin net olarak jet yakıtı problemi olmadığını söyledi.

Yeniden alevlenen akaryakıt fiyatlarını artırdı, gözler yine jet yakıt sorununa çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İSO Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin jet yakıtı ihracatçısı olduğunu ve net bir yakıt problemi olmadığını belirtti.
''JET YAKITI PROBLEMİ YOKTUR''

Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil, tersine ihracatçı bir ülke. Şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur. İran'da kalan bir uçağımız vardı, dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. THY’nin uçağını da bugün belki yarın getireceğiz" dedi.

