Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin jet yakıtı problemi yok

Yeniden alevlenen ABD-İran gerilimi akaryakıt fiyatlarını artırdı, gözler yine jet yakıt sorununa çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İSO Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil, tersine ihracatçı bir ülke. Şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur. İran'da kalan bir uçağımız vardı, dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. THY’nin uçağını da bugün belki yarın getireceğiz" dedi.