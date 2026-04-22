Yeniden alevlenen ABD-İran gerilimi akaryakıt fiyatlarını artırdı, gözler yine jet yakıt sorununa çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "İSO Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı"nda açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu duyurdu: Türkiye'nin jet yakıtı problemi yok Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin jet yakıtı ihracatçısı olduğunu ve net bir yakıt problemi olmadığını belirtti. Türkiye jet yakıtı ihracatçısı bir ülkedir. Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur. İran'da kalan bir Pegasus uçağı Türkiye'ye getirildi. THY'nin bir uçağının da yakın zamanda getirilmesi bekleniyor.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye jet yakıtı ithalatçısı bir ülke değil, tersine ihracatçı bir ülke. Şu anda Türkiye'de net olarak bir jet yakıtı problemi yoktur. İran'da kalan bir uçağımız vardı, dün itibarıyla onu getirdik. Pegasus'un uçağıydı. THY’nin uçağını da bugün belki yarın getireceğiz" dedi.