Bağcılar'da İETT otobüsü çocuğa çarptı! O anlar kamerada

İstanbul Bağcılar'da seyir halinde olan İETT otobüsü, annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan ilkokul öğrencisi Ecrin K.'ya (12) çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle otobüsün altında kaldı. Otobüsün şoförü, çevredekilerin uyarıları üzerine aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özetle