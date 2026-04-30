Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

TÜİK açıkladı! Dış ticaret açığı Mart ayında yüzde 56 arttı

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7 milyar 195 milyon dolardan, 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 76,5 iken, 2026 Mart ayında yüzde 66,1'e geriledi. İşte detaylar ve rakamlar...

Türkiye İstatistik Kurumu (), Mart ayı İstatistikleri’ni paylaştı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; 2026 yılı Mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, yüzde 8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mart ayı geçici dış ticaret verilerine göre, Mart ayında ihracat geçen yıla göre %6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalat ise %8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar olarak gerçekleşti ve dış ticaret açığı %56 arttı.
Mart ayında toplam ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 21 milyar 899 milyon dolar, ithalat %8,2 artarak 33 milyar 120 milyon dolar oldu.
Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %56 artarak 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi.
Ocak-Mart döneminde ise ihracat %3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolar, ithalat %4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti ve dış ticaret açığı %27,5 arttı.
Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 820 milyon dolar), en fazla ithalat yapılan ülke ise Çin (4 milyar 759 milyon dolar) oldu.
Mart ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,7, ara mallarının toplam ithalattaki payı ise %70 olarak gerçekleşti.
OCAK-MART DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 3,2 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 4,7 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azalarak 63 milyar 227 milyon dolar, ithalat yüzde 4,7 artarak 91 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

MART AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 5,5 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 11,2 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Mart ayında yüzde 5,5 azalarak 21 milyar 492 milyon dolardan, 20 milyar 304 milyon dolara geriledi.
Mart ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 11,2 artarak 23 milyar 144 milyon dolardan, 25 milyar 738 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç Mart ayında 5 milyar 435 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 3,2 artarak 46 milyar 42 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 78,9 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MART AYINDA YÜZDE 56 ARTTI

Mart ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56 artarak 7 milyar 195 milyon dolardan, 11 milyar 221 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 76,5 iken, 2026 Mart ayında yüzde 66,1'e geriledi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MART DÖNEMİNDE YÜZDE 27,5 ARTTI

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 27,5 artarak 22 milyar 486 milyon dolardan, 28 milyar 667 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde yüzde 74,4 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 68,8'e geriledi.

MART AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,7 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Mart ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,9 oldu.

Ocak-Mart döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

MART AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 70 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Mart ayında ara mallarının payı yüzde 70, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 14,9 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Mart döneminde ara mallarının payı yüzde 71,4, sermaye mallarının payı yüzde 14,1 ve tüketim mallarının payı yüzde 14 oldu.
Mart ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mart ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 820 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 419 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 378 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 217 milyon dolar ile İtalya, 996 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,2'sini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 5 milyar 452 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 944 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 3 milyar 830 milyon dolar ile ABD, 3 milyar 374 milyon dolar ile İtalya ve 2 milyar 706 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,5'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mart ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 759 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 511 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 538 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 620 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 516 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 42,1'ini oluşturdu.

Ocak-Mart döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 13 milyar 167 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 87 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 6 milyar 619 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 680 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 579 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,5'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 2 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Mart ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 2 azaldı, ithalat yüzde 2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,8 azaldı, ithalat yüzde 6,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,5 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsıyor. Mart ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %93,7 iken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5 oldu. Ocak-Mart döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,4 iken, Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu.

Mart ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,2 iken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1 oldu. Ocak-Mart döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,8 iken, Ocak-Mart döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,1 oldu.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI MART AYINDA 20 MİLYAR 33 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Mart ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalarak 20 milyar 33 milyon dolar, ithalat yüzde 5,6 artarak 30 milyar 832 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında dış ticaret açığı yüzde 37,6 artarak 7 milyar 850 milyon dolardan, 10 milyar 799 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Mart ayında yüzde 73,1 iken, 2026 Mart ayında yüzde 65'e geriledi.

İHRACAT 2026 YILI OCAK-MART DÖNEMİNDE 57 MİLYAR 992 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Mart döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 azalarak 57 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 5 artarak 86 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 23,7 artarak 23 milyar 412 milyon dolardan, 28 milyar 965 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Mart döneminde yüzde 71,7 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 66,7'ye geriledi.

