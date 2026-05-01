Sevdiğim Sensin'de Tahir gönlünü Feride'ye kaptırıyor! Sevdiğim Sensin dizisinde yeni aşk kokusu!

Star TV'nin güçlü dizilerinden olan Sevdiğim Sensin dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyen hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Perşembe akşamlarının severek takip edilen dizilerinden olan Sevdiğim Sensin'in yayınlanan son birkaç bölümdür ekrana gelen Feride ile Tahir'in sahnesi izleyicilerin dikkatini çekti. Köşk'ün tek kızı Nilüfer ile şoför Civan'ın aralarında başlayan etkileşimden sonra ikili arasındaki duygusal yakınlık artık sözlü olarak ifade edilmeye başlarken; dizinin yeni bölüm gelişmelerinde yeni bir aşkın daha sinyalleri verildi. Nilüfer ile Civan arasında kıvılcımlanan yeni bir aşktan sonra Tahir'in gönlünü yavaştan Feride'ye kaptırması ve bunu istemsizce belli etmesi izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.
Erkan'ı kıskandığından dolayı ona karşı duyduğu öfkesi, epilepsi krizleri ve daha çok Fikret ile olan çatışmalarıyla öne çıkan Tahir için bu zamana kadarki bölümlerde 'kötü bir adam' imajı verse de yayınlanan son birkaç bölümde kalbini Feride'ye karşı yumuşatmış olması dikkat çekti.
Derneğin Müdürü olan Feride'nin başına gelen travmatik olay karşısında derin bir üzüntü yaşayan Tahir, herkesten gizli bir şekilde Feride'ye bunu yaşatanların kim olduğunu bulmaya çalışır.
Dizi sahnelerinde gerek konuşmalarıyla olsun gerek de davranışlarıyla Feride'ye karşı hislerinin olduğunu belli eden Tahir'in ilerleyen bölümlerde Feride ile olan ilişkisi merak konusu oldu.
Nilüfer ile Civan'dan sonra sıradaki yeni aşkın Tahir ile Feride arasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği dizinin yeni bölüm gelişmelerine dair merakları arttırıyor.
Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Sevdiğim Sensin dizisi, herhangi bir farklılık olmadığı müddetçe her perşembe akşamı Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.
Sevdiğim Sensin dizisi 12. bölümü önümüzdeki hafta perşembe günü 7 Mayıs tarihinde Star TV ekranlarında saat 20.00'da sevenlerinin karşısına çıkacak.
Aytaç Şaşmaz (Erkan Aldur)
Helin Kandemir (Dicle)
Hüseyin Avni Danyal (Esat Aldur)
Cihat Süvarioğlu (Tahir)
Rojbin Erdem (Feride)
Özlem Conker (Fatoş)
Yılmaz Kunt (Koray)
Barış Baktaş (Civan)
Elçin Zehra İrem (Burçin)
Umutcan Ütebay (Kadir)
Deniz Işın (Nilüfer)
Deniz Karaoğlu (Teoman)
Nihan Büyükağaç (Havva)
Pervin Bağdat (Aylin)
Esra Ronabar (İnci Aldur)
Ezgi Kaya (Fatma)