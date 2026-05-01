Sevdiğim Sensin'de Tahir gönlünü Feride'ye kaptırıyor! Sevdiğim Sensin dizisinde yeni aşk kokusu!

Perşembe günlerinin favori dizileri arasında kendini gösteren Sevdiğim Sensin, ilk bölümden iitbaren izleyiciler arasında beğeni ile takip ediliyor. Dram ve heyecanın aynı anda ilerlediği Sevdiğim Sensin dizisinin bölüm gelişmelerinde Civan ve Nilüfer arasında başlayan duygusal yakınlıktan sonra şimdi de Tahir'in Feride'ye gönlünü kaptırması izleyicilerin ilgisini çekiyor. Peki Sevdiğim Sensin dizisinde Tahir, Feride'ye mi aşık olacak?

Star TV'nin güçlü dizilerinden olan dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyen hikayesiyle izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Perşembe akşamlarının severek takip edilen dizilerinden olan Sevdiğim Sensin'in yayınlanan son birkaç bölümdür ekrana gelen Feride ile Tahir'in sahnesi izleyicilerin dikkatini çekti. Köşk'ün tek kızı ile şoför Civan'ın aralarında başlayan etkileşimden sonra ikili arasındaki duygusal yakınlık artık sözlü olarak ifade edilmeye başlarken; dizinin yeni bölüm gelişmelerinde yeni bir aşkın daha sinyalleri verildi. Nilüfer ile Civan arasında kıvılcımlanan yeni bir aşktan sonra Tahir'in gönlünü yavaştan Feride'ye kaptırması ve bunu istemsizce belli etmesi izleyicilerin de dikkatinden kaçmadı.

HABERİN ÖZETİ

Star TV'nin sevilen dizisi Sevdiğim Sensin'de, Nilüfer ve Civan arasındaki yeni aşkın ardından, Tahir'in de Feride'ye karşı hisler beslemeye başlamasıyla yeni bir aşk hikayesinin doğabileceği sinyalleri veriliyor.
Köşk'ün kızı Nilüfer ile şoför Civan arasındaki duygusal yakınlık sözlü olarak ifade edilmeye başlandı.
Tahir, Erkan'ı kıskanması ve Fikret ile olan çatışmalarıyla biliniyor ancak son bölümlerde Feride'ye karşı kalbini yumuşattı.
Feride'nin yaşadığı travmatik olayın ardından Tahir, kimliğini gizleyerek olayın faillerini bulmaya çalışıyor.
Tahir'in konuşmaları ve davranışlarıyla Feride'ye karşı hislerini belli etmesi, ilerleyen bölümlerde ikili arasındaki ilişkinin merak konusu olmasına neden oldu.
Dizinin yeni bölüm gelişmelerinde Tahir ve Feride arasında yeni bir aşkın olup olmayacağı merak ediliyor.
SEVDİĞİM SENSİN'DE YENİ BİR AŞK MI DOĞUYOR? TAHİR, FERİDE'Yİ Mİ SEVECEK?

Erkan'ı kıskandığından dolayı ona karşı duyduğu öfkesi, epilepsi krizleri ve daha çok Fikret ile olan çatışmalarıyla öne çıkan Tahir için bu zamana kadarki bölümlerde 'kötü bir adam' imajı verse de yayınlanan son birkaç bölümde kalbini Feride'ye karşı yumuşatmış olması dikkat çekti.

Derneğin Müdürü olan Feride'nin başına gelen travmatik olay karşısında derin bir üzüntü yaşayan Tahir, herkesten gizli bir şekilde Feride'ye bunu yaşatanların kim olduğunu bulmaya çalışır.

Dizi sahnelerinde gerek konuşmalarıyla olsun gerek de davranışlarıyla Feride'ye karşı hislerinin olduğunu belli eden Tahir'in ilerleyen bölümlerde Feride ile olan ilişkisi merak konusu oldu.

Nilüfer ile Civan'dan sonra sıradaki yeni aşkın Tahir ile Feride arasında gerçekleşip gerçekleşmeyeceği dizinin yeni bölüm gelişmelerine dair merakları arttırıyor.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizilerinden olan Sevdiğim Sensin dizisi, herhangi bir farklılık olmadığı müddetçe her perşembe akşamı Star TV ekranlarındaki yerini alıyor.

Sevdiğim Sensin dizisi 12. bölümü önümüzdeki hafta perşembe günü 7 Mayıs tarihinde Star TV ekranlarında saat 20.00'da sevenlerinin karşısına çıkacak.

SEVDİĞİM SENSİN DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ:

Aytaç Şaşmaz (Erkan Aldur)
Helin Kandemir (Dicle)
Hüseyin Avni Danyal (Esat Aldur)
Cihat Süvarioğlu (Tahir)
Rojbin Erdem (Feride)
Özlem Conker (Fatoş)
Yılmaz Kunt (Koray)
Barış Baktaş (Civan)
Elçin Zehra İrem (Burçin)
Umutcan Ütebay (Kadir)
Deniz Işın (Nilüfer)
Deniz Karaoğlu (Teoman)
Nihan Büyükağaç (Havva)
Pervin Bağdat (Aylin)
Esra Ronabar (İnci Aldur)
Ezgi Kaya (Fatma)

