Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

HABERİN ÖZETİ Kastamonuspor'un genç futbolcusu Erenşah Ergün kazada hayatını kaybetti Kastamonu'da bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç bir futbolcu hayatını kaybetti. Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Y.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Erenşah Ergün'ün GMG Kastamonuspor'un U19 takımında forma giydiği öğrenildi.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

KASTAMONUSPOR'UN FUTBOLCUSU ÇIKTI

Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi. Kastamonuspor'un taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

“U19 Takımımızın kıymetli oyuncusu Erenşah Ergün’ün elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Disiplini, karakteri ve takımımıza kattığı değerle gönüllere güzel izler bırakan Erenşah kardeşimize Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, teknik ekibimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.”