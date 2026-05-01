Kastamonuspor'un genç futbolcusu Erenşah Ergün kazada hayatını kaybetti

Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi. Kastamonuspor'un taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:
“U19 Takımımızın kıymetli oyuncusu Erenşah Ergün’ün elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Disiplini, karakteri ve takımımıza kattığı değerle gönüllere güzel izler bırakan Erenşah kardeşimize Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, teknik ekibimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.”