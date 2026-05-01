Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Kastamonuspor'un genç futbolcusu Erenşah Ergün kazada hayatını kaybetti

Kastamonu'da dün gece meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan bir otomobil ağaca çarparak hurdaya döndü. Kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin Kastamonuspor'un alt yapısında oynayan 19 yaşındaki Erenşah Ergün olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Kastamonuspor'un genç futbolcusu Erenşah Ergün kazada hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 04:40
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 04:40

Kastamonu'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.

HABERİN ÖZETİ

Kastamonuspor'un genç futbolcusu Erenşah Ergün kazada hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kastamonu'da bir otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında genç bir futbolcu hayatını kaybetti.
Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzerinde Sinanbey Parkı önünde saat 03.00 sıralarında meydana geldi.
Y.B. idaresindeki 06 BZH 145 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Y.B. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Erenşah Ergün'ün GMG Kastamonuspor'un U19 takımında forma giydiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Kazada hurdaya dönün araçta sürücü yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan 19 yaşındaki Erenşah Ergün olay yerinde hayatını kaybetti.

Sürücü Y.B. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ergün'ün cenazesi ise, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

KASTAMONUSPOR'UN FUTBOLCUSU ÇIKTI

Öte yandan Erenşah Ergün'ün, GMG Kastamonuspor'un alt yapısında oynadığı öğrenildi. Kastamonuspor'un taziye mesajında şu ifadelere yer verildi:

Kastamonuspor'un genç futbolcusu Erenşah Ergün kazada hayatını kaybetti

“U19 Takımımızın kıymetli oyuncusu Erenşah Ergün’ün elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Disiplini, karakteri ve takımımıza kattığı değerle gönüllere güzel izler bırakan Erenşah kardeşimize Allah’tan rahmet; başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, teknik ekibimize ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz.”

ETİKETLER
#Ölümlü Kaza
#Kastamonu Trafik Kazası
#Sinanbey Parkı
#Erenşah Ergün
#Gmg Kastamonuspor
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.