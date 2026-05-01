Adana'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Zincirleme kazaya sebep olan sürücü ise kayıplara karıştı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde saat 22.00 sıralarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Çanaklı Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi.
O.M. yönetimindeki otomobil, yol kenarında duran başka bir araca ve ardından Yakup Ağca kontrolündeki otomobile çarptı.
Kazada 01 BBM 259 plakalı araçta bulunan Gülseren Ağca (64) hayatını kaybetti.
Diğer araçlarda bulunan 4 yaralının tedavisi hastanede devam ediyor.
Kazaya neden olan sürücü O.M. olay yerinden kaçtı ve polis tarafından aranıyor.
O.M. yönetimindeki 01 BFL 527 plakalı otomobilin direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında duran T.A.'ya ait 01 AVJ 096 plakalı araca ardından Yakup Ağca kontrolündeki 01 BBM 259 plakalı otomobile çarptı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada 01 BBM 259 plakalı araçta bulunan Gülseren Ağca (64) ve diğer 4 yaralı hastaneye kaldırıldı. Kozan Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülseren Ağca kurtarılamadı. Diğer araçlarda bulunan 4 yaralının ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

KAZAYA SEBEP OLAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Zincirleme kazaya sebebiyet veren O.M., kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Polis, O.M.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bartın'da 44 kişinin yaralandığı feci kaza anı kamerada!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu, midibüsü biçti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakırköy'de otomobil kafeye daldı: 6 kişi yaralı
