İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin detaylar açıklandı. İl genelinde çok sayıda ilçe ve mahalleyi kapsayan kesintiler belirli saat aralıklarında uygulanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 1-2-3 Mayıs İzmir’de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in çeşitli ilçelerinde 1, 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır. İzmir elektrik kesintisi! Kesintiler Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerini kapsayacaktır. İzmir elektrik kesintisi 1 Mayıs! Kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları gibi nedenlerle belirli saat aralıklarında gerçekleştirilecektir. Gediz elektrik kesintisi 1 Mayıs 2026! Her kesinti için ayrı bir kimlik numarası belirtilmiştir. Kesintilerin bazıları tek seferlik olurken, bazı mahallelerde birden fazla kesinti planlanmıştır. Bazı kesintiler kısa süreli olarak 03.00-03.30 veya 18.00-18.30 gibi saatlerde uygulanacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 1-2-3 MAYIS

İzmir’de Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ve Urla ilçelerinde kesintiler planlandı:

Bergama

2 Mayıs 2026 tarihinde Bergama’da şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İsmailli Hacılar Mahallesi’nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3692878 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3692922 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Göçbeyli Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693571 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Üçtepe, Hamzalısüleymaniye, Gökçeyurt, Mahmudiye, Çitköy, Kaleardı, Avunduruk, Yukarıkırıklar ve Ahmetbeyler mahallelerinde 11.00 ile 12.15 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694481 olan planlı kesinti yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694537 olan planlı kesinti uygulanacaktır. Dağıstan ve Kaşıkçı mahallelerinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694555 olan kesinti yapılacaktır. Kaşıkçı Mahallesi’nde ayrıca 13.01 ile 17.55 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694568 olan ikinci bir planlı kesinti uygulanacaktır.

Beydağ

2 Mayıs 2026 tarihinde Beydağ’da Cumhuriyet ve Alakeçili mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694318 olan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bornova

2 Mayıs 2026 tarihinde Bornova’da Gökdere Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693851 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Karacaoğlan Mahallesi’nde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693856 olan planlı kesinti yapılacaktır. Aynı mahallede 18.00 ile 18.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693852 olan kısa süreli bir kesinti daha uygulanacaktır.

Tuna, Meriç, Çamkule, Birlik ve Koşukavak mahallelerinde 03.00 ile 03.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694357 olan planlı kesinti yapılacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde Kayadibi ve Karaçam bölgelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694692 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Buca

2 Mayıs 2026 tarihinde Buca’da Kaynaklar Merkez, 29 Ekim, Yıldızlar ve Zafer mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693851 olan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ufuk ve Aydoğdu mahallelerinde 03.00 ile 03.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694357 olan kısa süreli planlı kesinti uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde Karacaağaç Mahallesi’nde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693670 olan planlı kesinti yapılacaktır. Zafer, Adatepe ve 29 Ekim mahallelerinde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694283 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Kırklar, Doğancılar, Karacaağaç ve Belenbaşı mahallelerinde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694284 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Çeşme

2 Mayıs 2026 tarihinde Çeşme’de Ildır Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694308 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çiğli

2 Mayıs 2026 tarihinde Çiğli’de Güzeltepe, Köyiçi, Şirintepe ve Yakakent mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3689459 olan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güzelbahçe

2 Mayıs 2026 tarihinde Güzelbahçe’de Çamlı Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694302 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karaburun

2 Mayıs 2026 tarihinde Karaburun’da Küçükbahçe ve Eğlenhoca mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694308 olan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

2 Mayıs 2026 tarihinde Karşıyaka’da Aksoy Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693635 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemalpaşa

2 Mayıs 2026 tarihinde Kemalpaşa’da Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, Yukarıkızılca Merkez ve Aşağıkızılca mahallelerinde 11.00 ile 14.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694252 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Sütçüler ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694255 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde Sütçüler Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3695004 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Bağyurdu Yeni ve Halilbeyli Organize Sanayi Bölgesi’nde 11.00 ile 13.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3695035 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Yiğitler, Sinancılar, Sarılar, Bağyurdu Yeni, Armutlu Hürriyet, Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet ve Ören 75. Yıl Cumhuriyet mahallelerinde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3695054 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Konak

2 Mayıs 2026 tarihinde Konak’ta Çınartepe, Halkapınar, Mehmet Akif, Mersinli, Millet, Murat, Saygı, Ulubatlı, Cengiz Topel ve Atamer mahallelerinde 03.00 ile 03.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694357 olan kısa süreli planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde Konak ve İsmet Kaptan mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694263 olan planlı kesinti yapılacaktır.

İsmet Kaptan, Yenigün ve Akdeniz mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694264 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Akdeniz, Konak ve İsmet Kaptan mahallelerinde 01.00 ile 01.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694265 olan kısa süreli kesinti yapılacaktır. Aynı bölgelerde 18.00 ile 18.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694269 olan ikinci bir kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

İsmet Kaptan Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694272 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

2 Mayıs 2026 tarihinde Ödemiş’te Kayaköy ve Yusufdere mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694251 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Köseler, Tosunlar, Suçıktı, Ortaköy, Bebekler, Çamyayla, Demircili, Dereuzunyer, Karadoğan ve Üzümlü mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694256 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Cevizalan Mahallesi’nde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694297 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde İlkkurşun Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694832 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Seferihisar

2 Mayıs 2026 tarihinde Seferihisar’da Düzce Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694257 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Selçuk

2 Mayıs 2026 tarihinde Selçuk’ta Belevi Mahallesi’nde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693643 olan planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Torbalı

2 Mayıs 2026 tarihinde Torbalı’da Çaybaşı Mahallesi’nde 09.00 ile 10.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693891 olan planlı kesinti uygulanacaktır. Aynı mahallede 18.00 ile 19.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693892 olan ikinci bir planlı kesinti yapılacaktır.

Tepeköy ve Yemişlik mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693895 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Yazıbaşı Mahallesi’nde 12.00 ile 15.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693897 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Tepeköy Mahallesi’nde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693914 olan başka bir planlı kesinti uygulanacaktır.

3 Mayıs 2026 tarihinde Yeşilköy Mahallesi’nde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3693670 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Demirci ve Yeşilköy mahallelerinde 08.00 ile 11.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694284 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Yemişlik Mahallesi’nde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3695002 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Yazıbaşı Mahallesi’nde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3695008 olan planlı kesinti uygulanacaktır.

Yedi Eylül Mahallesi’nde 15.00 ile 18.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3695017 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Urla

2 Mayıs 2026 tarihinde Urla’da Zeytineli ve Uzunkuyu mahallelerinde 10.30 ile 16.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3689639 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Zeytinler, Uzunkuyu, Zeytineli, Birgi ve Barbaros mahallelerinde 10.30 ile 11.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3689641 olan kısa süreli planlı kesinti yapılacaktır. Aynı mahallelerde 16.00 ile 16.30 saatleri arasında, kesinti kimliği 3689644 olan ikinci bir kısa süreli kesinti uygulanacaktır.

Kuşçular Mahallesi’nde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3692974 olan planlı kesinti yapılacaktır. Yine Kuşçular Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3692977 olan başka bir planlı kesinti uygulanacaktır.

Yenice Mahallesi’nde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694302 olan planlı kesinti yapılacaktır.

Balıklıova Mahallesi’nde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında, kesinti kimliği 3694308 olan planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.