Yaşam
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı son durum ne başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 15 bin personel alımına dair süreç yakından izleniyor. Başvuru tarihleri ve şartlar henüz kesinlik kazanmazken, ilan takviminin kısa süre içinde duyurulması bekleniyor. Adaylar, özellikle kadro dağılımı ve başvuru kriterlerine ilişkin ayrıntıların yayımlanacak açıklamayla netleşmesini bekliyor.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı son durum ne başvurular ne zaman?
Adalet Bakanlığı 2026 personel alım süreci, Türkiye genelinde kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere yapılması planlanan 15 bin personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmış değil.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı son durum ne başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı, 2026 yılı için Türkiye genelinde adliyeler ve ceza infaz kurumları için 15 bin personel alımı yapmayı planlıyor.
Resmi ilan henüz yayımlanmadı.
Başvuru takvimine ilişkin net bir açıklama yapılmadı ancak Mayıs ayı içinde başlatılabileceği değerlendiriliyor.
Alım kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadroların yer alması öngörülüyor.
Başvuru şartları, gerekli belgeler ve süreç detayları ilan metniyle birlikte duyurulacak.
Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı son durum ne başvurular ne zaman?

15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından başvuru takvimine ilişkin net bir açıklama yapılmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, ilan sürecinin Mayıs ayı içinde başlatılabileceği değerlendiriliyor. Adaylar, Adalet Bakanlığı duyurularını ve resmi kanalları yakından takip ediyor. 2026 personel alımı kapsamında infaz ve koruma memuru, , mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadroların yer alması öngörülüyor. Kadro ve branş dağılımı ise yalnızca resmi ilan yayımlandıktan sonra kesinleşecek.

Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı son durum ne başvurular ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının önceki dönemlerde olduğu gibi büyük oranda e-Devlet sistemi üzerinden alınması bekleniyor. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve süreç detayları da ilan metniyle birlikte duyurulacak. Başvuru kriterlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Eğitim seviyesi, yaş sınırı ve diğer koşulların tamamı yayımlanacak ilanla birlikte netlik kazanacak.

