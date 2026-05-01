Adalet Bakanlığı 15 bin personel alımı son durum ne başvurular ne zaman?

Adalet Bakanlığı 2026 personel alım süreci, Türkiye genelinde kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Adliyeler ile ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere yapılması planlanan 15 bin personel alımına ilişkin resmi ilan henüz yayımlanmış değil.

15 BİN PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakanlık tarafından başvuru takvimine ilişkin net bir açıklama yapılmış değil. Ancak önceki yıllardaki uygulamalar göz önünde bulundurulduğunda, ilan sürecinin Mayıs ayı içinde başlatılabileceği değerlendiriliyor. Adaylar, Adalet Bakanlığı duyurularını ve resmi kanalları yakından takip ediyor. 2026 personel alımı kapsamında infaz ve koruma memuru, zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi ve şoför gibi çeşitli kadroların yer alması öngörülüyor. Kadro ve branş dağılımı ise yalnızca resmi ilan yayımlandıktan sonra kesinleşecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının önceki dönemlerde olduğu gibi büyük oranda e-Devlet sistemi üzerinden alınması bekleniyor. Başvuru şartları, gerekli belgeler ve süreç detayları da ilan metniyle birlikte duyurulacak. Başvuru kriterlerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Eğitim seviyesi, yaş sınırı ve diğer koşulların tamamı yayımlanacak ilanla birlikte netlik kazanacak.