Tonlarca ağırlıktaki iş makinesi bir anda devrildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında, Yıldırım Beyazıt Mahallesi sakinleri büyük bir gürültüyle sokağa döküldü. Tarım Sokak üzerindeki bir binanın yıkımını gerçekleştiren ve "kato" olarak bilinen iş makinesi, çalışma esnasında yan yattı. Tonlarca ağırlıktaki makinenin devrilmesinde operatörün şans eseri yara almadan kurtulması olası bir facianın önüne geçti. Devrilen Kato ise vinç yardımıyla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özetle