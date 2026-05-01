Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'dan final açıklaması! Mert Yazıcıoğlu konu ile ilgili ilk kez konuştu

ATV kanalının iddialı projeleri arasında olan Kuruluş Orhan'ın finale doğru gitmesi üzerine konuşan Mert Yazıcıoğlu, 26. bölümde ekranlara veda edecek olan dizisi ile ilgili konuştu. Kuruluş Orhan’ın başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'dan final açıklaması...

ekranlarının sevilen projelerinden olan '' dizisi için hayranlarına üzen haber geldi. Teşkilat, Taşacak Bu Deniz, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Güller ve Günahlar gibi popüler dizilerin yeni yayın döneminde ekranlarda yerini alıp almayacağı izleyiciler arasında merak konusu olurken; dizinin sıkı takipçileri Kuruluş Orhan dizisinin akıbetinin ne olduğuna yönelik arayışlara yöneldi. Dizilerin sezon finali tarihlerinin netlik kazanmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Kuruluş Orhan'ın yeni sezon onayı almaması dikakt çekti. ATV'nin güçlü projelerinden olan ve başrolünde 'nun oynadığı Kuruluş Orhan dizisi, farklı bir karar alınmadığı müddetçe 26. bölümüyle ekranlara veda edecek. Bozdağ Film’in iddialı dönem dizisinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ise final kararı alınan dizisi Kuruluş Orhan için ilk defa konuştu. İşte Mert Yazıcıoğlu'ndan Kuruluş Orhan'ın finaline yönelik o açıklaması...

Kuruluş Orhan’ın yıldızı Mert Yazıcıoğlu'dan final açıklaması! Mert Yazıcıoğlu konu ile ilgili ilk kez konuştu

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinin 26. bölümüyle final yapacağı ve başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun bu kararla ilgili açıklama yaptığı haberin ana konusudur.
'Kuruluş Osman' dizisi 26. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Dizinin başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu final kararıyla ilgili açıklama yaptı.
Mert Yazıcıoğlu, dizinin final kararını kısmet olarak değerlendirdi ve bu deneyimin kendisi için çok güzel geçtiğini belirtti.
Yazıcıoğlu, dizide harika arkadaşlıklar kurduğunu ifade etti.
'Kuruluş Osman'ın Bozdağ Film imzalı olduğu ve Bülent İşbilen tarafından yönetildiği bilgisi verildi.
KURULUŞ ORHAN DİZİSİ BAŞROL OYUNCUSU MERT YAZICIOĞLU'NDAN FİNAL AÇIKLAMASI!

Sevgilisi Zeynep Artuk ile beraber magazin muhabirlerine yan yana poz veren genç oyuncu Mert Yazıcıoğlu, final kararı alınan dönem dizisi Kuruluş Orhan ile ilgili konuştu.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden yetenekli oyuncu Mert Yazıcıoğlu, başrolünde olduğu dizisi Kuruluş Orhan'ın finale gitmesi ile ilgili şu açıklamada bulundu:

"Çok parametresi var bu işlerin, biz buna en iyisi kısmet diyelim. Çünkü dediğimiz gibi tek bir şeye bağlı olarak sonuçlandırılmıyor diziler. Böyle istenmiş, böyle uygun görülmüş. Benim için çok güzel bir deneyim oldu. Hepsiyle çalışmak ayrı ayrı çok güzel bir deneyimdi. Ordaki ortamda aynı şekilde.

Herkesin katkıları var.Çok güzel bir 26 bölüm geçirdiğimizi düşünüyorum, herkesin ellerine sağlık. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk."

KURULUŞ ORHAN DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Çarşamba akşamlarının iddialı yapımlarından olan Kuruluş Orhan dizisi için alınan final kararı, dizinin sıkı takipçilerini oldukça şaşırttı.

Bülent İşbilen’in yönetmenliğini yaptığı Bozdağ Film imzalı Kuruluş Orhan'da eğer farklı bir yeni karar alınmazsa dizi 26. bölümüyle ekranlara son kez gelecek.

