Sirkeci’de korku dolu anları: Yoldan geçenlerin üzerine kiremit ve şişe yağdırdı!

İstanbul’un en kalabalık yeri olan Sirkeci, bugün saat 16.30 sıralarında tehlikeli bir intihar girişimi ve çevreye saldırı olayına sahne oldu. İddiaya göre alkollü olduğu ileri sürülen bir şahıs, 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak önce bağırıp çağırmaya, ardından eline geçirdiği kiremit ve şişeleri aşağıya fırlatmaya başladı. Yoldan geçen vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan ve aşağıya atlayacağını söyleyen şahıs yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek aşağıya indirildi. Şahsın çatıdaki anları çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Özetle