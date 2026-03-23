Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Haydarpaşa ve Sirkeci müzelerine uluslararası dokunuş! Bakan Ersoy, Venedik Bienali ödüllü Luca Molinari ile görüştü

Haydarpaşa ve Sirkeci Garlarında yürütülen müze, sergi ve tasarım projeleri, Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve uluslararası mimarlık deneyimiyle öne çıkan Luca Molinari’nin katkılarıyla şekilleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü küratör Luca Molinari ile görüştü. Görüşmede; tarihî iki garın kültür ve sanat odağına dönüşüm süreci, çağdaş müzecilik yaklaşımı ve uluslararası iş birliklerinin projelere sağlayacağı katkılar ele alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 10:17

Türkiye’de kültür ve müzecilik alanında yürütülen projeler uluslararası mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen isimleriyle yapılan temaslarla şekillenmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyaca ünlü mimar, eleştirmen ve küratör Luca Molinari’yi Bakanlık makamında kabul etti. Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında yürütülen çalışmaların konuşulduğu görüşmede mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimler ele alındı.

MÜZE, SERGİ VE TASARIMLARIN KÜRATÖRLÜK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bakan Ersoy, dünyaca ünlü küratör Molinari ile gerçekleşen görüşmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ersoy paylaşlarında şu ifadeleri kullandı: “Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratörlük çalışmalarını yürüten İtalyan mimar, eleştirmen ve küratör Luca Molinari ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Venedik Bienali'nde ödüle layık görülen ve otuz yılı aşkın deneyimiyle mimarlık, tasarım ve müzecilik alanlarında uluslararası ölçekte küratöryel çalışmalar yürüten Molinari; sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel projeler aracılığıyla tasarım kültürünü geniş kitlelerle buluşturuyor. Görüşmemizde, Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarımlarına yönelik yürütülen çalışmalar başta olmak üzere mimarlık, müzecilik ve kültürel projeler alanındaki uluslararası deneyimlerin ülkemizde hayata geçirilen projelere sağlayacağı katkıları değerlendirdik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.”

ULUSLARARASI MİMARLIK VE KÜRATÖRLÜK ALANINDA ÖNEMLİ BİR İSİM

Campania “Luigi Vanvitelli” Üniversitesi Mimarlık Teorisi ve Tasarımı Profesörü olan Luca Molinari, mimarlık eleştirisi ve küratöryel çalışmalar alanındaki uluslararası projeleriyle tanınıyor. Platform Architecture and Design dergisinin yayın yönetmenliğini de yürüten Molinari; Corriere della Sera, La Stampa, L’Espresso, Domani, Domus ve Lotus gibi İtalyan ve uluslararası gazete ve dergilerde yazılar kaleme aldı. 1995–2019 yılları arasında Skira yayınevinin Mimarlık ve Tasarım bölümü editörlüğünü üstlenen Molinari, Marsilio Group ile Mimarlık ve Özel Projeler alanında çalışmalar gerçekleştirdi. La Biennale di Venezia’nın 10'uncu Uluslararası Mimarlık Sergisi kapsamında verilen Ernesto Nathan Rogers Mimarlık Eleştirisi ve İletişimi Ödülü ile UIA Jean Tschumi Mimarlık Eleştirisi Ödülünün sahibi olan Molinari, Ekim 2020’de Mestre’de bulunan M9 Müzesinin bilimsel direktörü olarak görev yaptı.

HAYDARPAŞA VE SİRKECİ’DE MÜZE, SERGİ VE TASARIMLARI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Molinari’nin kurucusu olduğu Luca Molinari Studio (LMS), 1994 yılından bu yana sergiler, yayın projeleri, müze çalışmaları ve kültürel etkinlikler aracılığıyla mimarlık ve tasarım kültürünü geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan çalışmalar gerçekleştiriyor. Mimarlık, sergi tasarımı, grafik tasarım, yayıncılık, editörlük ve proje yönetimi alanlarında çalışan profesyonellerden oluşan stüdyo; kültürel projeler, müze çalışmaları ve uluslararası sergi organizasyonları gibi alanlarda faaliyet gösteriyor.

Luca Molinari ise halen Haydarpaşa ve Sirkeci’de müze, sergi ve tasarım projeleri kapsamında küratör olarak çalışmalarını sürdürüyor. Yeni bir kimlikle, kültür ve sanatın merkezi olarak yeniden hayat bulacak Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı sahalarında yürütülen dönüşüm projelerinde Luca Molinari, müze, sergi ve tasarım projelerinin danışma kurulunda küratör olarak görev yapıyor. Molinari’nin küratörlüğünde Haydarpaşa’da Türkiye'nin farklı kıyılarında ve su altındaki arkeolojik alanları ile çok katmanlı tarihi, Sirkeci’de ise on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllarda göç hareketlerinin hikâyeleri çağdaş müzecilik teknikleriyle harmanlayarak ele alınıyor.

Bu yaklaşım doğrultusunda; Haydarpaşa ve Sirkeci Gar sahalarında, ziyaretçilere hem tarihî derinliği hem de kültürel sürekliliği deneyimleme fırsatı sunacak müze ve sergi alanları tasarlanıyor. Proje, kentin iki ikonik garını kültürel ve toplumsal miras kapsamında korurken aynı zamanda İstanbul’a yeni kültür-sanat odağı kazandırmayı hedefliyor. Sergiler, geçmiş ile günümüz arasında güçlü bir bağ kurarak ziyaretçilerin İstanbul’un çok katmanlı tarihini keşfetmesini sağlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? 23 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın fiyatları (CANLI)
Badem hasadı erken başladı... Kilosu 150 TL! Yurt dışında kapışılıyor
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü operasyonu! Avrupa devleri kapıda bekliyordu: Yıldız oyuncudan yönetime sürpriz transfer sözleri
ETİKETLER
#kültür ve turizm bakanlığı
#Haydarpaşa Garı
#Sirkeci Garı
#Luca Molinari
#Kültürel Projeler
#Müzecilik
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.