Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? 23 Mart gram altın, çeyrek altın, tam altın, yarım altın fiyatları (CANLI)

Altın yeni haftaya çakılarak başladı. Dolar ve euro gibi para birimleri yerinde sayarken altında yaşanan düşüş piyasaları hareketlendi. Altının düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirenler ise uzmanların piyasa yorumlarına odaklandı. ABD Merkez Bankası Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, altın fiyatlarınında baskı yaratırken günlük işlem bazında değer kaybı yüzde 7 seviyelerine ulaştı. Ortadoğu’da yaşanan gerilim İran-ABD- İsrail hattında yükselen tansiyon ve Hürmüz geçişi üzerindeki riskleri büyütmesi petrol fiyatlarını yukarıya ivmeledi. Gram altın şu sıralar 6 bin lira civarında seyrederken çeyrek altın ise 10 bin 300 lira olarak işlem görüyor. Peki Altın fiyatları tekrar yükselecek mi, neden düşüyor? İşte, 23 Mart 2026 gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları son dakika…

ALTIN FİYATLARI TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?

Yayımlanan grafiklerde RSI göstergesi 25 seviyesine kadar düşerken ons altının aşırı satım bölgesine girdiğine işaret ediyor. MACD göstergesindeki negatif görünüm devam ederken sinyal çizgisinin altında kalınması, satış baskının henüz sona ermediğini ifade ediyor.

Yatırımcılar ve piyasalar Ons altın fiyatının 4 bin 200 dolar seviyesine geri çekilmesinin ardından negatif algının sürmesi durumunda bu sınırın da kırılması ve satışların 4 bin dolara doğru derinleşmesi ihtimalini kazandırıyor.

Uzmanlara göre Ons altında yönün yeniden yukarıya taşınması için önce baskının hafiflemesi ve ardından kritik direnç seviyelerinin aşılması gerekiyor. Aksi takdirde piyasadaki satış baskının bir süre daha sürmesi ve etkisini koruması bekleniyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Küresel piyasalarda ONS altın fiyatı 5.000 dolar üzerinde seyrederken yaşanan gerilimlerin ardından 4 bin 200 dolar seviyelerine kadar çekildi. Altın 2026 yılının en düşük seviyesini görürken altın fiyatları İran’daki çatışmaların sürmesi, piyasalarda faiz artırımı beklentilerinin artırması ile yeni haftaya düşüşle başladı.

Altın fiyatları, Orta Doğu’da süren jeopolitik gerginlikler sebebiyle geçtiğimiz hafta yüzde 10’dan fazla değer kaybetmişti. Ons altın da bu sebeple cuma gününe göre yüzde 3 düşüşle haftaya başladı.

Uzmanlar, İran’daki çatışmaların dördüncü haftaya girmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar civarında olması sebebiyle, piyasının faiz indirimlerinden faiz artışı beklentisine yönelttiği ve bunun altının cazibesini azalttığını vurguladı.



23 MART CANLI ALTIN FİYATLARI (GRAM, ÇEYREK, YARIM, CUMHURİYET VE ONS)

Haftaya düşüşle başlayan altında kayıp giderek büyüyor. Gram altın şu sıralar 5 bin 971 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 10 bin 190 liraya kadar geriledi. Ons altın 4 bin 195 dolara kadar gerilerken Cumhuriyet altını ise 42 bin 548 lira seviyesinde. İşte, 23 Mart canlı altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI 2026 NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı: 5.994,47 TL

Gram altın satış fiyatı: 5.996,08

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI

Çeyrek altın alış fiyatı: 10.223,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.767,00

YARIM ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış fiyatı: 20.449,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.471,00 TL

GÜNCEL TAM ALTIN FİYATLARI

Tam altın alış fiyatı: 44.747,74 TL

Tam altın satış fiyatı: 45.665,78 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR OLDU?

Cumhuriyet altını alış fiyatı: 42.548,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.862,00

ONS ALTIN FİYATI SON DAKİKA

Ons altın alış fiyatı: 4.150,46 dolar

Ons altın satış fiyatı: 4.152,39 dolar