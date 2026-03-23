Badem hasadı erken başladı... Kilosu 150 TL! Yurt dışında kapışılıyor

Mersin’in mikroklima etkisiyle korunan yamaçlarında, kışın sert geçmesiyle ideal soğuklama evresini tamamlayan badem ağaçları, doğanın takvimini tam 15 gün öne çekti.
Hem yurt içi hem de yurt dışı pazarında ilgi gören erkenci rekolte, ulaşılabilir fiyatıyla 'herkes tadına baksın' diyen üreticinin de yüzünü şimdiden güldürmüş durumda.
İşte badem çağlasında ilk fiyatlar ve diğer tüm rakamlar...
HASAT ERKEN BAŞLADI
Mersin'in Silifke ilçesinde turfan da badem çağlası hasadı erken başlarken, kilogramı 150 TL'den alıcı buldu.
Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Mersin'de sebzenin yanı sıra çilekten yeni dünyaya, kayısıdan bademe kadar çeşit çeşit meyve üretimi de yapılıyor. Baharla birlikte turfanda yetiştirilen ürünlerden bademin çağlasının hasadına da başlandı.
ÜRETİCİ MEMNUN
Bu yıl kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle soğuklamasını alan badem çağlası geçmiş yıllara göre satışı 15 gün erken hasat edildi. Rekoltenin iyi olmasının yanı sıra erken hasat edilmesi ise üreticilerin yüzünü güldürdü.
150 TON ÜRÜN BEKLENİYOR
İlaç ve gübre atılmadan hasat edilen badem çağlasının hasat edildiği Işıklı Mahallesi bölgesinde 25 bin ağaçtan yaklaşık 150 ton ürün elde edilmesi beklendiği ifade edildi.
150 ton rekolte beklendiğini belirten Işıklı Mahalle Muhtarı Ramazan Güner, "Vatandaş çağlaya rağbet ediyor. Bu satışlarımız adına sevindirici. Sezonun ilk turfanda meyve olması nedeniyle herkes yesin diye fiyatları 150 lira yaptık. Hem yurt içine hem de yurt dışına gönderiliyor "dedi.