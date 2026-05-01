İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenleme yapıldığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ İstanbul'da ulaşıma 1 Mayıs düzenlemesi: Bazı istasyonlar kapatılacak İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bazı metro, tramvay ve füniküler seferlerinde düzenlemeler yapıldı. M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Şişhane, Taksim ve Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlar bu istasyonlarda durmayacak. F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye kapalı olacak. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı işletmeye kapalı olacak. Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacak.

Metro İstanbul'un açıklamasında İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci duyuruya kadar bugün yapılacak seferlere ilişkin şu bilgiye yer verildi:

"M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir. F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."