Oscar kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin, 29 Nisan'da New York'tan Almanya'ya uçarken Oscar heykelciğini de kabin bagajında götürmek istedi. Ancak John F. Kennedy Havalimanı güvenliği, "silah" olarak kullanılabileceği gerekçesiyle Talankin'in heykelciği yanına almasına izin vermedi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciği kabine koyulmayınca kayıplara karıştı Oscar kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin'in, Almanya'ya seyahati sırasında kabin bagajına alamadığı Oscar heykelciği kayboldu. Talankin, John F. Kennedy Havalimanı güvenliğinden heykelciği silah olarak kullanılabileceği gerekçesiyle yanına alamadı. Lufthansa Havayolları'nın yönlendirmesiyle kutuya konulan heykelcik, Rus yönetmenin alt bagaj hakkı olmaması nedeniyle farklı bir şekilde taşınacaktı. Talankin Almanya'ya indiğinde heykelciğin kaybolduğu ortaya çıktı. Lufthansa, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattığını bildiren bir özür mesajı yayımladı. Pavel Talankin, 2026 Akademi Ödülleri'nde 'Mr Nobody Against Putin' ile 'En İyi Belgesel' ödülünü kazanmıştı.

ALMANYA'YA İNDİĞİNDE OSCAR HEYKELİ YOKTU

Talankin'in seyahat ettiği hava yolu firması Lufthansa'nın yönlendirmesiyle bir kutuya konulan Oscar heykelciğinin, Rus yönetmenin alt bagaj hakkı olmaması nedeniyle başka bir şekilde taşınmasına karar verildi.

Ancak Talankin'in heykelciği, Almanya'ya indiğinde kaybolmuştu.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLANDI

Lufthansa Havayolları, bir özür mesajı yayımlayarak konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Öte yandan Talankin, 2026 Akademi Ödüllerinde, "Mr Nobody Against Putin" isimli yapımı ile "En İyi Belgesel" ödülünü kazanmıştı.