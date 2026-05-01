 | Berrak Arıcan Baş

Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciği kabine koyulmayınca kayıplara karıştı

Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciği, uçuş sırasında 'silah' olarak kullanılabilir diyerek uçağa alınmadı. Bu durum Oscar heykelciğinin kaybolmasına neden oldu.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 11:02

Oscar kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin, 29 Nisan'da New York'tan Almanya'ya uçarken Oscar heykelciğini de kabin bagajında götürmek istedi. Ancak John F. Kennedy Havalimanı güvenliği, "silah" olarak kullanılabileceği gerekçesiyle Talankin'in heykelciği yanına almasına izin vermedi.

ALMANYA'YA İNDİĞİNDE OSCAR HEYKELİ YOKTU

Talankin'in seyahat ettiği hava yolu firması 'nın yönlendirmesiyle bir kutuya konulan Oscar heykelciğinin, Rus yönetmenin alt bagaj hakkı olmaması nedeniyle başka bir şekilde taşınmasına karar verildi.

Ancak Talankin'in heykelciği, Almanya'ya indiğinde kaybolmuştu.

ÖZÜR MESAJI YAYIMLANDI

Lufthansa Havayolları, bir özür mesajı yayımlayarak konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattıklarını bildirdi.

Öte yandan Talankin, 2026 Akademi Ödüllerinde, "Mr Nobody Against Putin" isimli yapımı ile "En İyi Belgesel" ödülünü kazanmıştı.

