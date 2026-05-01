Rus yönetmen Pavel Talankin'in Oscar heykelciği kabine koyulmayınca kayıplara karıştı

Oscar kazanan Rus yönetmen Pavel Talankin, 29 Nisan'da New York'tan Almanya'ya uçarken Oscar heykelciğini de kabin bagajında götürmek istedi. Ancak John F. Kennedy Havalimanı güvenliği, "silah" olarak kullanılabileceği gerekçesiyle Talankin'in heykelciği yanına almasına izin vermedi.
Talankin'in seyahat ettiği hava yolu firması Lufthansa'nın yönlendirmesiyle bir kutuya konulan Oscar heykelciğinin, Rus yönetmenin alt bagaj hakkı olmaması nedeniyle başka bir şekilde taşınmasına karar verildi.
Ancak Talankin'in heykelciği, Almanya'ya indiğinde kaybolmuştu.
Lufthansa Havayolları, bir özür mesajı yayımlayarak konuyla ilgili kapsamlı soruşturma başlattıklarını bildirdi.
Öte yandan Talankin, 2026 Akademi Ödüllerinde, "Mr Nobody Against Putin" isimli yapımı ile "En İyi Belgesel" ödülünü kazanmıştı.