Ücretsiz bir şekilde 117 bin metrekarelik alanın sahibi oldu, kendini kral ilan etti!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İsviçre'de 31 yaşındaki Jonas Lauwiner hukuk sistemindeki düzenlemeyi kullandı ve 117 bin metrekarelik araziye para ödemeden sahip oldu. Üstelik kendini 'kral' ilan etti.
İsviçre hukukuna göre, tapu sicilinde 'sahipsiz' olarak kayıtlı arazilere talepte bulunarak hiç para ödemeden sahip olabiliyorsun. 31 yaşındaki Jonas Lauwiner de tam olarak bu düzenleme sayesinde 117 bin metrekarelik araziyi hiç para ödemeden elde etti.
PARA TOPLAMAYA BAŞLADI
Tapu sicillerini tek tek tarayıp sahipsiz arazileri ele geçiren Lauwiner, bu araziler üzerindeki 83 yolun da sahibi haline geldi. Bu durum her gün bu yolu kullanan sakinleri çileden çıkardı. Çünkü Lauwiner, bu insanlardan 'bakım ücreti' para almaya başladı. Ayrıca yolların yakınına ev inşa etmek isteyenlerden de inşaat ve geçiş hakkı talep etti.
''KAN DÖKMEDİM''
Yolları kullanıma kapatmadığını ve yüksek ücretler istemediğini öne süren Lauwiner, arazi toplama sürecini tamamen dijital ortamda gerçekleştirdiğini, 'kan dökmediğini' söyledi.
KENDİNİ 'KRAL' İLAN ETTİ
Dailymail'in haberine göre, kendini 'kral' ilan eden Lauwiner, 'sarayım' dediği bir binanın önüne eski bir amfibi tank yerleştirdi. İsviçre devletine karşı tehdit oluşturmadığını söyleyen sözde kral, "anayasal monarşilerin doğru yönetildiğinde sorun olmayacağını" ifade etti.
DAVA REDDEDİLDİ
Bir belediye meclis üyesi, Lauwiner'in el koyduğu bir yolu belediyeye devretmek için "yola kendi adının verilmesini" ya da 140 bin sterlin yani yaklaşık 8,5 milyon TL ödenmesini şart koştuğunu iddia ederek bu durumu "skandal" olarak niteledi.
Hukukçu Loris Fabrizio Mainardi, Lauwiner hakkında "kötüye kullanım" suçlamasıyla dava açtı ancak dava reddedildi.
Artan tartışmaların ardından Bern başta olmak üzere bazı kantonlar, sahipsiz arazilerin öncelikle belediyelere sunulmasını öngören düzenlemeler üzerinde çalışmaya başladı. Amacın benzer durumların tekrar yaşanmasını önlemek olduğu belirtildi.