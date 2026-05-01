15 yıllık dostlukta yeni sayfa: Yaren baba oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı.

Yaren leylek, 15'inci yılında kilometrelerce mesafe kat ederek Eskikaraağaç'taki yuvasına döndü.

Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç'ta yuvasına yerleşen Yaren'in yavruları yumurtadan çıktı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yaren'in ilk yavrusunun yumurtadan çıktığını ve 3 veya 4 yavru beklendiğini belirtti.