15 yıllık dostlukta yeni sayfa: Yaren baba oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile dostluğuyla Türkiye'nin kalbini kazanan Yaren leylek baba oldu.

15 yıllık dostlukta yeni sayfa: Yaren baba oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostlukla tanınan Yaren leyleğin yavruları yumurtadan çıktı.
Yaren leylek, 15'inci yılında kilometrelerce mesafe kat ederek Eskikaraağaç'taki yuvasına döndü.
Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi olan Eskikaraağaç'ta yuvasına yerleşen Yaren'in yavruları yumurtadan çıktı.
Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yaren'in ilk yavrusunun yumurtadan çıktığını ve 3 veya 4 yavru beklendiğini belirtti.
Balıkçı Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren, 15'inci yıl da kilometrelerce mesafe katedip Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'taki yuvasına geldi.

Göl manzaralı yuvasına yerleşen Yaren'in yavruları yumurtadan çıktı.

Yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş, yavruların yumurtadan çıktığını sosyal medya hesabından, "Yaren'in dün itibarıyla ilk yavrusu yumurtadan çıktı. Ebeveynler hemen yavruyla ilgilenmeye başladılar. Tam göremiyoruz ama sanırım 3 veya 4 yavrumuz olacak bu yıl." sözleriyle paylaştı.

