Engin Altan Düzyatan'dan estetik iddialarına cevap! Engin Altan Düzyatan gençlik sırrını verdi, herkesi şaşırttı!

Dönem dizilerinin aranan simalarından olan Engin Altan Düzyatan, genç ve canlı cilt görünümünün sırrını açıkladı. Başarılı oyunculuk performansı bir yana sağlıklı görünümüyle de dikkatleri üzerine çeken yıldız isim Engin Altan Düzyatan hakkında çıkan estetik iddialarının asılsız olduğuna değinerek yeni bir açıklamada bulundu. Dinamik, genç ve doğal görünümünün altında estetik operasyonlarının değil genlerinin iyi olduğuna vurgu yapan 46 yaşındaki oyuncu Engin Altan Düzyatan, yüzündeki değişimle gündemde yeniden yerini aldı.
Sosyal medyada yayınladığı gönderilerle hayranlarının dikkatini çeken Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan estetik haberlerine cevap niteliğinde bir açıklamada bulundu.
Basında çıkan estetik iddialı haberlerin kesinlikle asılsız olduğunu vurgulayan Engin Altan Düzyatan, yüzünde herhangi bir cerrahi müdahale uygulanmadığına dikkat çekti.
Hakan Gence'nin programına konuk olan yetenekli oyuncu Engin Altan Düzyatan, gençlik sırrını genetik etkenlerle birleştirerek, "Estetik operasyon dediğiniz cerrahi bir müdahaledir.
Yani cerrahi bir müdahale yok suratımın hiçbir yerinde. Genlerim iyi, annem de 80 yaşına yaklaşıyor neredeyse; hala cildi güzeldir annemin. Tabii ki kendime bakıyorum, tabii ki cilt bakımı yaptırıyorum, tabii ki krem kullanıyorum, tabii ki birçok şey yapıyorum ama bütün bu hikaye aslında şeyden kaynaklanır, bir tane fotoğraftan ortaya çıkmıştır.
O fotoğrafı da yüzlerce kere açıkladım aslında; bir sette 38 derece ateşle geldim, bütün suratım şiş..." açıklamasında bulundu.
2001 Bizim Otel Altan
2001 Yeditepe İstanbul
2002-2004 Koçum Benim Orçun
2003 Hürrem Sultan Şehzade Bayezid
2003 Mühürlü Güller Engin
2003 Alacakaranlık Doktor
2003 Kampüsistan Levent
2004 Azize Efe
2004 Sil Baştan Cihan
2005 Belalı Baldız Vedat
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır Pekcan
2006 Sıla Gazeteci
2006 Kızlar Yurdu (dizi) Özgür
2007 Affedilmeyen Orhan
2007 Sevgili Dünürüm Murat Muhtar
2008 Dantel Emre
2008 Cesaretin Var Mı Aşka? Tamer
2009 Bir Bulut Olsam Doktor Serdar Batur
2010 Kapalıçarşı Fırat
2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu Show TV
2010 Şen Yuva Kendisi
2012 Son Halil
2012-2013 Yol Ayrımı Gazeteci Murat
2014 Cinayet Yılmaz Seyhan
2014 Çırağan Baskını Poldi/Mustafa
2014- Diriliş: Ertuğrul Ertuğrul Gazi