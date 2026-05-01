Dönem dizilerinin aranan simalarından olan Engin Altan Düzyatan, genç ve canlı cilt görünümünün sırrını açıkladı. Başarılı oyunculuk performansı bir yana sağlıklı görünümüyle de dikkatleri üzerine çeken yıldız isim Engin Altan Düzyatan hakkında çıkan estetik iddialarının asılsız olduğuna değinerek yeni bir açıklamada bulundu. Dinamik, genç ve doğal görünümünün altında estetik operasyonlarının değil genlerinin iyi olduğuna vurgu yapan 46 yaşındaki oyuncu Engin Altan Düzyatan, yüzündeki değişimle gündemde yeniden yerini aldı.

HABERİN ÖZETİ Engin Altan Düzyatan'dan estetik iddialarına cevap! Engin Altan Düzyatan gençlik sırrını verdi, herkesi şaşırttı! Engin Altan Düzyatan, genç ve doğal görünen cildinin sırrının estetik operasyonlar değil genetik yapısı ve cilt bakımı olduğunu açıkladı. Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan estetik iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Başarılı oyuncu, yüzünde herhangi bir cerrahi müdahale olmadığını vurguladı. Genç görünümünün sırrını genetik faktörlere bağlayan Düzyatan, annesinin de yaşının ilerlemesine rağmen cildinin güzel olduğunu söyledi. Kendine baktığını, cilt bakımı yaptırdığını ve krem kullandığını da ekledi. Bir fotoğrafın neden olduğu şiş görüntünün, sette 38 derece ateşliyken çekildiğini açıkladı.

Sosyal medyada yayınladığı gönderilerle hayranlarının dikkatini çeken Engin Altan Düzyatan, hakkında çıkan estetik haberlerine cevap niteliğinde bir açıklamada bulundu.

Basında çıkan estetik iddialı haberlerin kesinlikle asılsız olduğunu vurgulayan Engin Altan Düzyatan, yüzünde herhangi bir cerrahi müdahale uygulanmadığına dikkat çekti.

Hakan Gence'nin programına konuk olan yetenekli oyuncu Engin Altan Düzyatan, gençlik sırrını genetik etkenlerle birleştirerek, "Estetik operasyon dediğiniz cerrahi bir müdahaledir.

Yani cerrahi bir müdahale yok suratımın hiçbir yerinde. Genlerim iyi, annem de 80 yaşına yaklaşıyor neredeyse; hala cildi güzeldir annemin. Tabii ki kendime bakıyorum, tabii ki cilt bakımı yaptırıyorum, tabii ki krem kullanıyorum, tabii ki birçok şey yapıyorum ama bütün bu hikaye aslında şeyden kaynaklanır, bir tane fotoğraftan ortaya çıkmıştır.

O fotoğrafı da yüzlerce kere açıkladım aslında; bir sette 38 derece ateşle geldim, bütün suratım şiş..." açıklamasında bulundu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN ROL ALDIĞI PROJELER:

2001 Bizim Otel Altan

2001 Yeditepe İstanbul

2002-2004 Koçum Benim Orçun

2003 Hürrem Sultan Şehzade Bayezid

2003 Mühürlü Güller Engin

2003 Alacakaranlık Doktor

2003 Kampüsistan Levent

2004 Azize Efe

2004 Sil Baştan Cihan

2005 Belalı Baldız Vedat

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır Pekcan

2006 Sıla Gazeteci

2006 Kızlar Yurdu (dizi) Özgür

2007 Affedilmeyen Orhan

2007 Sevgili Dünürüm Murat Muhtar

2008 Dantel Emre

2008 Cesaretin Var Mı Aşka? Tamer

2009 Bir Bulut Olsam Doktor Serdar Batur

2010 Kapalıçarşı Fırat

2010 1 Milyon Canlı Para Sunucu Show TV

2010 Şen Yuva Kendisi

2012 Son Halil

2012-2013 Yol Ayrımı Gazeteci Murat

2014 Cinayet Yılmaz Seyhan

2014 Çırağan Baskını Poldi/Mustafa

2014- Diriliş: Ertuğrul Ertuğrul Gazi