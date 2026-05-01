Emek ve Dayanışma Günü olarak kabul edilen 1 Mayıs'ta Türkiye genelinde birçok işçi çalışmasına devam etti. İstanbul'da izinsiz kutlamalarda 575 kişi gözaltına alınırken bir bayram daha geride kaldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Halay çekenlerle pankartla yürüyenlerin yanında yine onlar dikkat çekti! 1 Mayıs'ı seyyar satıcının sözleri özetledi Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde birçok işçi çalışmasına devam ederken, işçi bayramı ve çalışma hayatına dair gözlemler paylaşıldı. İstanbul'da izinsiz kutlamalarda 575 kişi gözaltına alındı. Adana'da inşaat işçileri sıcak havaya rağmen çalışmaya devam etti ve gençlerin bu mesleğe ilgi göstermediğini belirtti. Seyyar satıcılar da 1 Mayıs'ta işlerinin başında çalışarak geçimlerini sağlamaya devam etti. Alanya'da yol yapım ve onarım çalışmaları 1 Mayıs'ta da sürdü. Sivas'ta kutlamalar yapılırken, simit satarak ekmek parası kazanmak isteyenler de görüldü.

Türkiye'de 1 Mayıs olmasına rağmen mesailerini sürdüren, ekmek mücadelelerine ara vermeyenler, bayram kutlamalarının arasında kendisini belli ederken bir seyyar satıcı "Memurların tatil yapıp işçilerin en çok çalıştığı bayram işçi bayramıdır." sözüyle güne dair yorumunu paylaştı. İşte yurttan 1 Mayıs manzaraları....

" EN ÇOK SICAK HAVA YORUYOR"

Adana'nın Kozan ilçesinde de inşaat işçileri, sıcak havaya rağmen işlerine devam ediyor. 10 yıllık inşaat işçisi ve demir ustası Yasin Çözeli, mesleğin en zor yanının sıcak olduğunu ifade ederek, "Bu meslekte 10 yılım. En çok yoran zaten sıcak hava. Ekmeğimiz helal, sabah 07.30'da işe başladık. Yeni nesil yok inşaatlarda, son nesil bizleriz. Aylık 40-45 bin lira arasında kazanıyorum. Halimize bin şükür" dedi.

Yaklaşık 30 yıldır sektörde çalışan inşaat ustası Levent Salim ise hem işçilik hem ustalık yaptıklarını belirterek, "İşçiliği de kendimiz yapıyoruz, ustalığı da. Bizim için bayram çalıştığımız gün. Biz gündelikçiyiz, çalışırsak bayram. Gençler kesinlikle bu işe ilgi göstermiyor, arkadan eleman gelmiyor. Biz daha bayram görmedik, devamlı çalışmaktan. Şartlar ağır, tehlikeli. Yazın sıcak, kışın soğuk oluyor" diye konuştu.

" 20 YILDIR ÇALIŞIYORUM 1 GÜN İŞÇİ BAYRAMI KUTLAMADIM"

İşçilerden Fehmi Başıbüyük de geçim mücadelesine dikkat çekerek, "İhtiyaç var, çoluğumuzun çocuğumuzun rızkı için çalışıyorum. 20 yıldır bu işin içindeyim, bir gün işçi bayramı kutlamadım. Ne zaman çalışırsak bayram o gün. Hayatımız şantiyelerde geçiyor. Çırak yok. İlköğretim mezunu getiriyorsun, kafa tutuyor. Yeni nesil çırak bulmak zor, yapmak istemiyor. Şartlar ağır, herkes kolay ekmek peşinde. Adana'da işçi olmak kışın güzel ama yazın bir o kadar zor" ifadelerini kullandı.

SEYYAR SATICILAR DA ÇALIŞTI

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Atatürk Caddesi'nde su satarak geçimini sürdüren seyyar satıcı Süleyman Kızılkaya, tüm işçilerin bayramını kutlayarak, "Öncelikle bütün işçilerin, emek sahiplerinin bayramı kutlu olsun. Adana sıcak memleket, yanıyor. Biz de insanlara su yetiştirmeye çalışıyoruz. Soğuk su ve çay satıyoruz. Ne iş olursa insanların ihtiyaçlarına göre çalışıyoruz. İşçilerin bayramı kutlu olsun" dedi.

"ÇALIŞMASAM EVİ GEÇİNDİREMEM"

Simit satıcısı Mehmet Tahir Doğan ise çalışmak zorunda olduğunu vurgulayarak, "Mecbur çalışıyoruz. Bugün işçi bayramı ama çalışmasak olmuyor. Herkesin işçi bayramı kutlu olsun. Çalışmak zorundayım, çalışmasam evi geçindiremem" diye konuştu.

"İŞÇİ BAYRAMINDA EN ÇOK İŞÇİLER ÇALIŞIYOR"

Seyyar satıcı Figen Bozca da memurların tatil yaptığını, işçilerin çalıştığını anlatarak, "Memurların tatil yapıp işçilerin en çok çalıştığı bayram işçi bayramıdır. Eczane kapalı, banka kapalı. Şurada dershane var, sınava az kaldı ama orası da kapalı. Ancak işçiler çalışıyor. Ben çalışıyorum, karşıda işçiler var çalışıyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA DA TAŞ DÖŞEMEYE DEVAM ETTİLER

Alanya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşlar, Şelale Meydanı'nda düzenlenen etkinliklerle günü kutladı. Kutlamaların gerçekleştirildiği meydanda kalabalıklar bir araya gelirken, renkli görüntüler oluştu.

Etkinlik alanında toplanan vatandaşlar çeşitli pankart ve sloganlarla 1 Mayıs'ı kutladı. Öte yandan, ilçede devam eden yol yapım ve onarım çalışmaları 1 Mayıs'ta kesintiye uğramadı.

İskele bölgesinde sürdürülen yol yapım çalışmalarında görevli işçiler, bordür taşı döşeme çalışmalarına devam etti. Bayram gününde de mesailerini sürdüren işçilerin çalışmaları dikkat çekti.

KAMU İŞÇİLERİ HALAY ÇEKTİ ONLAR EKMEK PARASININ DERDİNE DÜŞTÜ

Sivas’ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarına siyasi partiler ile KESK’e bağlı sendikalar ve çeşitli gençlik kuruluşları ile sivil toplum örgütleri katıldı. Kutlama öncesi Mevlana Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Kutlamanın yapılacağı caddeye çıkan sokaklar barikatlarla kapatıldı.

Gruplar, Ethembey Parkı önünde toplanarak polisin oluşturduğu güvenlik noktalarında arandı. Katılımcılar Mevlana Caddesi üzerinden kutlamaların yapıldığı alana kadar davul ve zurna eşliğinde yürüdü.

Cadde boyunca döviz ve pankartlar eşliğinde yürüyerek slogan atan gruplar, miting alanında bir araya geldi. Katılımın düşük olduğu gözlendi.

Bir yanda kutlamalar yapılırken diğer yanda simit satarak ekmek parası kazanmak isteyenler de fotoğraf karelerine yansıdı. Kutlama için toplananlar, halaylar çekerek olaysız şekilde dağıldı.