1 Mayıs'ta acı haber! Ankara'da 2 işçi hayatını kaybetti

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ankara'dan gelen acı haber hüzne boğdu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.
Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor.