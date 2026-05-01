1 Mayıs'ta acı haber! Ankara'da 2 işçi hayatını kaybetti

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda Ankara'dan gelen acı haber hüzne boğdu. Ankara'nın Çankaya ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonetin altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti.

Özetle

ÖLEN İŞÇİLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Metrelerce sürüklenen kamyonetten atlayan sürücünün de yaralandığı kazada hayatını kaybeden işçilerin Bayram Demirhan ve Kadir Ortataş olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olay yerindeki incelemeler devam ediyor.