Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 22 yaralı Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsü devrildi. Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. 22 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, otobüsteki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olduğu öğrenildi. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan yolcuların ise Semih Obuz ile Tuğçe Ada Obuz olduğu bildirildi.

Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.