Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 22 yaralı

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, otobüsteki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Kazada hayatını kaybedenlerin Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olduğu öğrenildi. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan yolcuların ise Semih Obuz ile Tuğçe Ada Obuz olduğu bildirildi.
Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.