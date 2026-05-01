3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 22 yaralı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 09:09

- kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde, sürücüsü henüz belirleyemeyen 35 PK 328 plakalı , kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

HABERİN ÖZETİ

Bandırma-Çanakkale kara yolunun Külefli Mahallesi mevkisinde yolcu otobüsü devrildi.
Kazada 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
22 kişi yaralandı.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Cenazeler Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı.
ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, otobüsteki 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılan , çevredeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada hayatını kaybedenlerin Nazire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert olduğu öğrenildi. Kazadan şans eseri yara almadan kurtulan yolcuların ise Semih Obuz ile Tuğçe Ada Obuz olduğu bildirildi.

Ulaşıma kapanan yol, otobüsün kaldırılmasının ardından açıldı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

