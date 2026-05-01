İstanbul'da izinsiz 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahalesi: 575 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında yapılan çeşitli programlarla kutlanırken, ilin bazı noktalarında toplanan gruplar izinsiz şekilde yürümek istedi.

Özetle

DAĞILMA UYARISINI DİNLEMEDİLER

İstanbul'da güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkat etmeyen göstericiler, sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

İl genelinde toplam 575 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler, polis aracıyla emniyete götürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

1 Mayıs kutlamaları ve gözaltı işlemleriyle ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı.

Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla- coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs'ta da Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir.

Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir."