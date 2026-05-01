İstanbul'da izinsiz 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahalesi: 575 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 1 Mayıs dolayısıyla izinsiz yürüyüşlere katılanlar, uyarılara karşın dağılmayınca gözaltına alındı. İl genelinde gözaltına alınan 575 kişi emniyete götürüldü.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 17:58
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 18:25

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da izinsiz 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahalesi: 575 kişi gözaltına alındı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları kapsamında İstanbul'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis müdahale etti ve toplam 575 kişi gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Kadıköy Rıhtım ve Kartal Meydanlarında programlarla kutlandı.
Bazı noktalarda toplanan gruplar izinsiz yürümek istedi.
Polis, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyardı.
Uyarıları dikkate almayan göstericilere polis müdahale etti.
Toplam 575 kişi gözaltına alındı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

DAĞILMA UYARISINI DİNLEMEDİLER

İstanbul'da güvenlik önlemi alan polis ekipleri, izinsiz yürümek isteyen grupları dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Ancak uyarıları dikkat etmeyen göstericiler, sloganlar eşliğinde yürümeye devam etmek isteyince polis müdahalesiyle karşılaştı.

İstanbul'da izinsiz 1 Mayıs kutlamalarına polis müdahalesi: 575 kişi gözaltına alındı

İl genelinde toplam 575 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişiler, polis aracıyla emniyete götürüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

1 Mayıs kutlamaları ve işlemleriyle ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Valiliğimizce verilen izinle Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı'nda düzenlenen mitinglerde coşkuyla kutlandı.

Alınan kararlara uyarak bu özel günü hakkıyla- coşkuyla kutlayan tüm sendika, STK ve emekçilere; bununla birlikte, şehrimizin güvenliği, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için gece gündüz görev yapan polisimize teşekkür ediyoruz.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün şehrimizde huzur içinde geçirilebilmesi için alınması gereken tedbirler de daha önce kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Bazı marjinal gruplar alınan tedbir kararlarını hiçe sayarak, her yıl olduğu gibi bu yılki 1 Mayıs'ta da Emniyet birimlerimizle karşı karşıya gelmiştir.

Bu gruplara İstanbul Emniyetimizin ilgili birimlerince gerekli müdahaleler yapılmıştır. Alınan tedbir kararlarına uymayan bu marjinal gruplara yapılan müdahalelerde saat 18.00 itibariyle 575 kişi gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahısların işlemleri, emniyet birimlerinde devam etmektedir."

