Edirne’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının ardından çöplere atılmış Türk bayrakları görüntüsü belediye işçilerinin dikkatini çekti.

HABERİN ÖZETİ 1 Mayıs'ta Türk bayraklarına saygısızlık: Kutlamaların ardından görüntü tepki çekti Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının ardından çöplere atılmış Türk bayrakları belediye işçisi Recep İrden tarafından toplandı. Kutlamaların ardından temizlik çalışmaları sırasında bazı bayrakların çöpler arasında bırakıldığı görüldü. Belediye çalışanı Recep İrden, bayrakların bu şekilde atılmasını doğru bulmayarak çöpler arasındaki tüm Türk bayraklarını tek tek toplayıp muhafaza altına aldı. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek Türk bayrağının milli değer olduğunu ve daha hassas davranılması gerektiğini belirtti. Recep İrden'in duyarlı davranışı sosyal çevrede takdir topladı.

Kutlamaların sona ermesinin ardından temizlik çalışmaları sırasında bazı bayrakların çöpler arasında bırakıldığını gören belediye çalışanı Recep İrden, duruma müdahale etti. Bayrakların bu şekilde atılmasını doğru bulmadığını ifade eden İrden, çöpler arasındaki tüm Türk bayraklarını tek tek toplayarak muhafaza altına aldı.



Çevrede bulunan vatandaşlar da yaşanan duruma tepki gösterirken, Türk bayrağının milli değer olduğu ve daha hassas davranılması gerektiğini dile getirdi.

Recep İrden’in duyarlı davranışı sosyal çevrede takdir topladı. Olay sonrası birçok kişi, etkinlik alanlarında kullanılan bayrak ve benzeri değerlerin gelişigüzel şekilde çöpe atılmaması gerektiğini belirtti.