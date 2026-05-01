Beşiktaş'ta Rashica şoku! Apar topar ilk 11'den çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Gaziantep FK ile Beşiktaş, Gaziantep'te karşı karşıya geliyor.
Maç öncesi her iki takımın ilk 11'leri belli olurken siyah-beyazlılara kadroda yer alan Milot Rashica'dan kötü haber geldi.
Beşiktaş'ın Kosovalı oyuncusu, maç öncesi gerçekleştirilen ısınma sırasında sakatlandı. Rashica, sakatlanmasının ardından ilk 11'den çıkarılırken yerine Junior Olaitan dahil edildi.
Milot Rashica'nın son durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.