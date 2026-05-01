SON DAKİKA!
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu kadroda yok

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek sarı-kırmızılılarda, zorlu mücadelenin kamp kadrosu da belli oldu. Cimbom'da 2 oyuncu çeşitli sebeplerden dolayı Samsun'a götürülmedi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu kadroda yok
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 18:33
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 18:33

'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçında lider , yarın saat 20.00'de deplasmanda 'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başaran Cimbom, puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmıştı.

Galatasaray, ligin 32. haftasında Samsunspor deplasmanından üç puanla dönmesi halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanacak. Galatasaray, Samsunspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe maçlarından alınacak sonuçları bekleyecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, yarın Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, son antrenmanın ardından özel uçakla Samsun'a hareket etti. Sarı-kırmızılıların, zorlu Samsunspor maçının kamp kadrosu da belli oldu.

Samsun'a giden kafilede sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ile cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan Çakır yer almadı.

Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey ve Mario Lemina."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Gelecek sezon için netleşti: 3 isme veda edilecek
Beşiktaş istedi, Başakşehir fiyatı uçurdu! Yusuf Sarı için istenen bonservis bedeli belli oldu
