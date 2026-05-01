Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçında lider Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmeyi başaran Cimbom, puan farkını 7'ye yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmıştı.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu kadroda yok Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak ve olası bir galibiyetle şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor. Galatasaray, ligin 32. haftasında yarın saat 20.00'de Samsunspor'a konuk olacak. Bu maçı kazanması halinde Galatasaray, üst üste 4., toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ve cezalı Uğurcan Çakır yer almadı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde son antrenman yapıldı.

Galatasaray, ligin 32. haftasında Samsunspor deplasmanından üç puanla dönmesi halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanacak. Galatasaray, Samsunspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde ise Fenerbahçe-Başakşehir ve Trabzonspor-Göztepe maçlarından alınacak sonuçları bekleyecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, yarın Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, son antrenmanın ardından özel uçakla Samsun'a hareket etti. Sarı-kırmızılıların, zorlu Samsunspor maçının kamp kadrosu da belli oldu.

Samsun'a giden kafilede sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ile cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan Çakır yer almadı.

Galatasaray'ın, Samsunspor maçı kamp kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

"Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey ve Mario Lemina."