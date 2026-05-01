Çaykur Rizespor, Konyaspor'u mağlup etti! Karadeniz ekibinden 3-2'lik galibiyet

Trendyol Süper Lig'de 32. haftanın açılış maçında Çaykur Rizespor ile TÜMOSAN Konyaspor, Rize'de karşı karşıya geldi. Çaykur Rizespor, ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 3-2 kazanarak puanını 40'a yükseltti. Ligdeki 12. yenilgisini yaşayan Konyaspor ise 40 puanda kaldı.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 19:12
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 19:12

Trendyol 'de 32. hafta maçlarının heyecanı başladı. Ligde haftanın açılış maçında ile , Rize'de karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, kendi sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 3-2 mağlup etti.
Konyaspor, 16. dakikada Jin-Ho Jo'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Çaykur Rizespor, 18. dakikada Laçi'nin golüyle skora denge getirdi (1-1).
Ev sahibi ekip, 58. dakikada Mebude'nin golüyle 2-1 öne geçti.
Çaykur Rizespor, 65. dakikada Augusto'nun golüyle farkı ikiye çıkardı (3-1).
Konyaspor, 89. dakikada Andzouana ile farkı bire indirdi (3-2).
Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 40'a yükseltirken, Konyaspor 40 puanda kaldı.
Konyaspor, mücadelenin 16. dakikasında öne geçti. Çaykur Rizespor'da kaleci Fofana'nın hatalı pasında ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Jin-Ho Jo'nun şutunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı ve skor 1-0 oldu.

Ev sahibi Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 18. dakikasında maça yeniden dengeyi getirdi. Laçi'nin ceza sahasının sol çaprazına gönderdiği pasta Sowe topla buluştu. Sowe'un yerden vuruşunda kaleci Deniz Ertaş'tan seken topu takip eden Laçi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 1-1 oldu.

Maçın ilk yarısının kalan bölümünde başka gol olmadı ve takımlar devre arasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

Çaykur Rizespor, karşılaşmanın 58. dakikasında öne geçti. Samet Akaydin'in orta sahadan gönderdiği topla buluşan Laçi'nin pasıyla Mebude ağları havalandırdı ve durum 2-1'e geldi.

Ev sahibi ekip, 65. dakikada bir gol daha buldu. Laçi'nin serbest vuruşunda savunmadan seken topla buluşan Augusto, ceza sahasının sol çaprazından gönderdiği şutla topu ağlarla buluşturdu ve skor 3-1 oldu.

Konyaspor, mücadelenin 89. dakikasında ikinci golünü kaydetti. Eren Cemali Yağmur'un ceza sahasının sağ çaprazından içeriye gönderdiği topla buluşan Andzouana'nın şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı ve durum 3-2 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Konyaspor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Çaykur Rizespor, bu sonuçla ligdeki 10. galibiyetini alarak puanını 40'a yükseltti. Konyaspor ise ligdeki 12. yenilgisini yaşayarak 40 puanda kaldı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 33. haftasında 9 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda ikas Eyüpspor'a konuk olacak. TÜMOSAN Konyaspor ise ligin 32. haftasında aynı gün aynı saatte sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu kadroda yok
Türkiye'nin hazırlık maçları açıklandı! A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi sahne alacak
