Türkiye'nin hazırlık maçları açıklandı! A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi sahne alacak

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürüyor. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği kupaya kısa bir süre kala organizasyonda mücadele edecek milli takımların, turnuva öncesi oynayacağı hazırlık maçları da belli olmaya başladı.
A Milli Takım da 24 yıllık aranın ardından 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Dünya Kupası serüveni öncesi oynayacağı hazırlık maçları netleşti. Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.
TFF'den yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya geleceği belirtildi. Müsabakaların oynanacağı statlar ile başlangıç saatlerinin daha sonra belli olacağı aktarıldı.