Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 Yasin Aşan

Türkiye'nin hazırlık maçları açıklandı! A Milli Takım, Dünya Kupası öncesi sahne alacak

A Milli Takım, 24 yıllık aranın ardından 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürerken A Milli Takım'ın hazırlık maçları programı da belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 18:56

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 'na doğru geri sayım sürüyor. Tüm dünyanın ilgiyle takip ettiği kupaya kısa bir süre kala organizasyonda mücadele edecek milli takımların, turnuva öncesi oynayacağı hazırlık maçları da belli olmaya başladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
A Milli Takım, 24 yıllık aranın ardından mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçlarının programını duyurdu.
A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşılaşacak.
Türkiye, 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya ile hazırlık maçı yapacak.
Milliler, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile mücadele edecek.
Maçların statları ve başlangıç saatleri daha sonra açıklanacak.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

da 24 yıllık aranın ardından 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Türkiye, Dünya Kupası'nda Avustralya, Paraguay ve ABD ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Dünya Kupası serüveni öncesi oynayacağı hazırlık maçları netleşti. Konuyla ilgili Türkiye Federasyonundan (TFF) açıklama geldi.

TFF'den yapılan açıklamada, ay-yıldızlıların 1 Haziran'da İstanbul'da Kuzey Makedonya, 6 Haziran'da ABD'nin Fort Lauderdale kentinde Venezuela ile karşı karşıya geleceği belirtildi. Müsabakaların oynanacağı statlar ile başlangıç saatlerinin daha sonra belli olacağı aktarıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'ın Samsunspor maçı kadrosu açıklandı! Yıldız oyuncu kadroda yok
Beşiktaş istedi, Başakşehir fiyatı uçurdu! Yusuf Sarı için istenen bonservis bedeli belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#türkiye futbol federasyonu
#a milli takım
#milli takım
#2026 dünya kupası
#Hazırlık Maçları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.