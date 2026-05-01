Televizyon kanallarının en güçlü yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayınlanan heyecan dolu bölümleriyle izleyiciler arasında yakından takip ediliyor. Her bölümü ayrı bir heyecan ve kaosla geçen Kızılcık Şerbeti dizisinin final yapacağı iddiası gündeme damgasını vurur iken, yapım şirketinin fenomen dizinin 5. sezon onayı aldığını duyurması dizinin sevenlerini rahatlatmıştı. Sezon başında kilit karakterlerin kadrodan bir bir ayrıldığı Kızılcık Şerbeti'nde; Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Ece İrtem, Emrah Altıntoprak ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç'in ayrılığı senaryonun gidişatını etkilemiş ve dizideki tüm dengeleri değiştirmişti. Peki Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezonda neler olacak? Kızılcık Şerbeti dizisi sezon finali ne zaman? Kızılcık Şerbeti dizisi 5. sezonda hangi oyuncuların ekrana veda edeceği belli oldu mu?

HABERİN ÖZETİ Özge Borak, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılıyor mu? Kızılcık Şerbeti'nde Salkım ekranlara veda mı ediyor? Kızılcık Şerbeti dizisinin 5. sezon onayının ardından sezon finali tarihi ve kadroda yaşanacak olası ayrılıklar merak konusu oldu. Kızılcık Şerbeti dizisinin 24 Mayıs Cuma 2026 tarihinde ekrana gelecek 138. bölümüyle sezon finaline gireceği öğrenildi. Dizide 'Başak' rolünü üstlenen Seray Kaya, sezon finali bölümünün heyecanlı olacağını belirtti. 'Salkım' karakterini üstlenen Özge Borak'ın yeni sezonda dizide olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz sezon kilit karakterlerden 'Pembe' rolündeki Sibel Taşçıoğlu'nun vedasıyla diziye Özge Borak dahil olmuştu.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Reytingleri uçuran Kızılcık Şerbeti dizisinin ekran yolculuğundaki akıbeti, izleyiciler arasında merak konusu iken; dizinin 5. sezondan devam edeceği haberinin gelmesi dizinin sıkı takipçilerini sevindirmişti.

Cuma günlerinin sevilen yapımlarından olan Kızılcık Şerbeti dizisinin 24 Mayıs Cuma 2026 tarihinde ekrana verilecek olan 138. bölümüyle sezon finaline gireceği öğrenildi.

4 sezondur Show TV ekranlarındaki varlığını sürdürmeye devam eden Kızılcık Şerbeti dizisi, ekranlara ara vermeye hazırlanırken dizide 'Başak' rolünü üstlenen Seray Kaya'nın sürpriz sezon finali bölümü için meraklandıran ifadelerde bulunması diziye yönelik gizemleri arttırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZONDA SALKIM OLACAK MI? ÖZGE BORAK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Cuma günlerinin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan heyecan dolu bölümlerinde Nilay'ın, sürekli Salkım'a bu evde gidici olduğunu hatırlatması dizinin sıkı takipçileri tarafından dikkat çekti.

Yeni başrol oyuncularıyla hikayeye yeni bir soluk kazandırılan Kızılcık Şerbeti'nin sezon finali bölümünde yaşanması ön görülen 'facia' ya da 'ayrılık' olaylarında hangi oyuncunun ekrana veda edeceği belirsizliği koruyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinin geçtiğimiz sezonunda kilit karakterlerden biri olan 'Pembe' rolüyle ekrana gelen Sibel Taşçıoğlu'nun ani vedası, diziye 'Salkım' karakterini üstlenen Özge Borak'ı dahil ettirmişti. Dizinin 114. bölümü ile hikayede yerini alan Özge Borak'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Oyuncu Özge Borak'ın gözde dizilerden olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda oynayıp oynamayacağına dair herhangi bir açıklaması şuanlık bulunmuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN BAŞAK'I SERAY KAYA'DAN AÇIKLAMA!

138. bölümünden itibaren bir süre Show TV ekranlarında yerini alamayacak olan Kızılcık Şerbeti oyuncusu Seray Kaya, sezon finaline ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Başak'ı oynayan oyuncu Seray Kaya, "Çok güzel gidiyor, sezon finaline yaklaştık. O yüzden de heyecanlı bir sezon finali bizi bekliyor" şeklinde konuştu.