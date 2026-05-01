Irkçılık ve İslamofobi, Avrupa'nın yakasını bırakmıyor. Bu kez bu nefret suçlarının adresi Amanya oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Almanya'da camiye saldırı: Hilalin üzerine domuz başı bırakıldı Almanya'nın Memmingen kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) yönelik ırkçı ve İslamofobik bir saldırı düzenlendi. Saldırıda caminin tepesindeki hilal bulunan mermer duvar tahrip edildi. Kimliği belirsiz kişiler, cami girişine hayvan kanıyla dolu balonlar attı ve hilal sembolünün üzerine kesilmiş bir domuz başı yerleştirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Memmingen İtfaiyesi ve Memmingen Belediyesi alanda temizlik çalışması yaptı.

Memmingen'deki Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) yönelik saldırıyla ilgili polisten yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, gece yerel saatle 04.30 sularında, caminin tepesinde hilal bulunan yaklaşık 1,5 metre yükseklikteki mermer duvarının tahrip edildiği belirtildi.

HİLALİN ÜZERİNE DOMUZ BAŞI

Saldırıda kimliği belirsiz kişilerin muhtemelen hayvan kanıyla dolu balonları giriş kapısına attıkları ve hilal sembolünün üzerine kesilmiş bir domuz başı yerleştirdikleri aktarılan açıklamada, saldırının ardından faillerin kaçtığı ifade edildi.

Delillerin toplanmasının ardından Federal Kriminal Dairesince soruşturma başlatıldığı belirtilerek, alanın Memmingen İtfaiyesi ve Memmingen Belediyesi tarafından temizlendiği bilgisi paylaşıldı.

Memmingen polisi, görgü tanıkları ya da olayla ilgili bilgi verebilecek kişilerin kendilerine ulaşabileceğini kaydetti.