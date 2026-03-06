Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
12°
 Nalan Güler Güven

Almanya’da cuma namazı sonrası dehşet: Türk camisinde bir genç bıçaklandı! Saldırgan her yerde aranıyor

Stuttgart yakınlarındaki Backnang ilçesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı bir camide, cuma namazı çıkışı bıçaklı saldırı meydana geldi. 24 yaşındaki bir gencin yaralandığı olayda, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için Alman polisi soruşturma başlattı.

Almanya’da cuma namazı sonrası dehşet: Türk camisinde bir genç bıçaklandı! Saldırgan her yerde aranıyor
IHA
06.03.2026
06.03.2026
Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletindeki Stuttgart kenti yakınlarında Cuma namazı sonrasında bir gerçekleştirildi.

Almanya’da cuma namazı sonrası dehşet: Türk camisinde bir genç bıçaklandı! Saldırgan her yerde aranıyor

24 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Alman medyası, saldırının kentin kuzeyindeki Backnang ilçesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne bağlı bir camide yaşandığını bildirdi. Stuttgart polisinden yapılan açıklamaya göre, camide gerçekleşen saldırıda 24 yaşındaki bir genç yaralandı. Polis, cuma namazından sonra yerel saat ile 13.15 sıralarında camiye gelen saldırganın, 24 yaşındaki genci uyluk bölgesinden bıçakladığını bildirildi. Yaralı gencin hastaneye kaldırıldığı ve saldırının failinin ise olay yerinden kaçtığı belirtildi.

Almanya’da cuma namazı sonrası dehşet: Türk camisinde bir genç bıçaklandı! Saldırgan her yerde aranıyor

SALDIRGANIN EŞKALİ BELLİ OLDU

Polis, saldırının nedenini ortaya çıkarmak ve failini yakalamak için soruşturma başlattı. Failin yaklaşık 1,75 metre boyunda, siyah-beyaz ceket ve koyu renkli eşofman giyen, kıvırcık saçlı bir kişi olduğu duyuruldu.

