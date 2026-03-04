Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Almanya'da bomba alarmı! Tren istasyonu tahliye edildi

Almanya'nın Bremen şehrinde yer alan tren istasyonunda bomba ihbarı yapıldı. İstasyon tahliye edilirken, tren seferleri durduruldu.

Almanya'da bomba alarmı! Tren istasyonu tahliye edildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 16:31

Almanya'nın Bremen şehrinde yer alan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehrin merkez tren istasyonunda nedeniyle tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. Öte yandan istasyon tamamen edildi.

Trenlerin istasyona giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, yolcuların rötarlara karşı hazırlıklı olması istendi.

güçlerinin istasyon binası ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattığı olayın arka planına ilişkin, henüz net bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

