Almanya'da bomba alarmı! Tren istasyonu tahliye edildi

Almanya'nın Bremen şehrinde yer alan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehrin merkez tren istasyonunda bomba ihbarı nedeniyle tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu. Öte yandan istasyon tamamen tahliye edildi.

Trenlerin istasyona giriş ve çıkışlarının ikinci bir duyuruya kadar mümkün olmadığı aktarılan açıklamada, yolcuların rötarlara karşı hazırlıklı olması istendi.

Güvenlik güçlerinin istasyon binası ve çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlattığı olayın arka planına ilişkin, henüz net bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.