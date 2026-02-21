Menü Kapat
Dünya
 | Nalan Güler Güven

Almanya’dan İran’a 'acil terk et' çağrısı

Almanya, bölgede yükselen askeri gerilim nedeniyle İran'daki vatandaşlarına "acil" koduyla ülkeyi terk etme çağrısını yineledi. Tahran Büyükelçiliği, olası bir çatışma anında tahliye desteği sağlanamayabileceği konusunda sert bir uyarı yayınladı.

Almanya’dan İran’a 'acil terk et' çağrısı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.02.2026
saat ikonu 00:04
|
GÜNCELLEME:
21.02.2026
saat ikonu 00:04

, ’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

Almanya’dan İran’a 'acil terk et' çağrısı

"ASKERİ ÇATIŞMA İHTİMALİ DIŞLANAMAZ"

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran’daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
#Almanya
#iran
#Seyahat Uyarısı
#Tahran Büyükelçiliği
#Vatandaş Güvenliği
#Dünya
