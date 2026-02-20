Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

ABD-İran gerilimi güvenli limanı tetikledi: Altın savaş kaygısıyla yükselişe geçti! Ons ve gram altında son durum

Küresel piyasalarda altın, ABD ile İran arasındaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte şahlanışa geçti. Ons altın 5000 dolar barajını aşarak tarihi seviyelerde seyrederken, gram altın 7100 TL sınırını tekrardan geçti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 21:38

Haftanın son işlem gününde finans piyasaları altına yöneldi. ABD ve İran arasındaki gerilimin jeopolitik riskleri artmasıyla, ekonomik verilerin karmaşık sinyalleri, yatırımcıları "" olarak görülen altına itti. Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından hızla yükselişe geçti.

ABD-İran gerilimi güvenli limanı tetikledi: Altın savaş kaygısıyla yükselişe geçti! Ons ve gram altında son durum

ONS VE GRAMDA SON DURUM

Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla altın piyasasında görülen rakamlar yatırımcıyı heyecanlandırdı. Ons altın yüzde 1,40 yükselişle 5071,80 dolardan işlem görmeye başlarken gram altın Dolar/TL ve onstaki artışın etkisiyle yüzde 1,56 değer kazandı ve 7146,05 TL seviyesine ulaştı.

ABD-İran gerilimi güvenli limanı tetikledi: Altın savaş kaygısıyla yükselişe geçti! Ons ve gram altında son durum

GERİLİMİN MERKEZİNDE TRUMP VE İRAN VAR

Fiyatlardaki bu hızlı yükselişin ana nedeni, ABD Başkanı ’ın İran’ın nükleer programına ilişkin yaptığı yeni anlaşma çağrıları ve bu bölgedeki belirsizliğin artması oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Savaş çıkarsa altın yatırımcısı ne yapacak? Baki Atılal’dan piyasaları sarsacak uyarı
Altın için 10 bin dolar senaryosu: Yatırım devinden 'ralli kapıda kemerlerinizi takın' uyarısı
ETİKETLER
#altın
#donald trump
#Güvenli Liman
#Jeopolitik Riski
#Abd-iran Gerilimi
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.