ABD-İran gerilimi güvenli limanı tetikledi: Altın savaş kaygısıyla yükselişe geçti! Ons ve gram altında son durum

Haftanın son işlem gününde finans piyasaları altına yöneldi. ABD ve İran arasındaki gerilimin jeopolitik riskleri artmasıyla, ekonomik verilerin karmaşık sinyalleri, yatırımcıları "güvenli liman" olarak görülen altına itti. Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının ardından altın hızla yükselişe geçti.

ONS VE GRAMDA SON DURUM

Türkiye saatiyle 21.00 itibarıyla altın piyasasında görülen rakamlar yatırımcıyı heyecanlandırdı. Ons altın yüzde 1,40 yükselişle 5071,80 dolardan işlem görmeye başlarken gram altın Dolar/TL ve onstaki artışın etkisiyle yüzde 1,56 değer kazandı ve 7146,05 TL seviyesine ulaştı.

GERİLİMİN MERKEZİNDE TRUMP VE İRAN VAR

Fiyatlardaki bu hızlı yükselişin ana nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer programına ilişkin yaptığı yeni anlaşma çağrıları ve bu bölgedeki belirsizliğin artması oldu.