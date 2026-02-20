Savaş çıkarsa altın yatırımcısı ne yapacak? Baki Atılal’dan piyasaları sarsacak uyarı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatlarında dalagalanma sürüyor. Gümüş yatırımcısını bekletmeye devasm ediyor. Borsa İstanbul'da rekorun ardından bekleyiş hakim. Jeopolitik gerilim dönemlerinde yatırımcılar nasıl davranmalı? Ekonomist Baki Atılal, katıldığı bvir televizyon kanalında yatırımcılar için hayati uyarılarda bulundu.
Ekonomist Baki Atılal, ABD–İran geriliminin küresel ve yerel piyasalar üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların “temkinli ve taktiksel” davranması gerektiğini vurgulayan Atılal, özellikle hisse senedi ve altın tarafında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
ABD’nin İran’a yönelik olası bir hamlesine dikkat çeken Atılal, risklerin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Amerika’nın saldıracağına inanıyorum. Bu ortamda hisse senedi taşımana gerek yok" dedi.
Borsa endeksine ilişkin değerlendirmesinde psikolojik seviyelere dikkat çeken Atılal, 14.000 seviyesinin altına inilmesi hakkında "Endeks 14.000’de tutunamadı deniyor. 13.300’e inse de büyük bir sıkıntı görmem. 13.300’ün altı algıyı değiştirebilir, yeniden pozisyonlanma sorusu gündeme gelir" dedi.
Yılbaşından bu yana getirinin güçlü olduğunu hatırlatan Atılal, "İki ayda yüzde 17 kötü bir getiri değil. Geçen yılın tamamında yüzde 14 kazandırmıştı" diyerek mevcut performansa dikkat çekti.
Altın tarafında uzun bir aranın ardından yeniden girişler yaşandığını ifade eden Atılal, güvenli liman algısının sorgulanması gerektiğini vurgulayarak "Altın güvenli liman deniyor ama 5.500’den 4.400’e iki günde gelen bir varlık için ‘tam güvenli’ demek zor" dedi.
Altın sertifikasında dayanağın devlet olduğunu hatırlatan Atılal, hızlı yükselişlerde müdahale riskine dikkat çekerek "Altın sertifikasında dayanak devlet. Hızlı şişerse müdahale gelir" ifadesini kullandı.
Jeopolitik risk senaryosunda tercihinin net olduğunu dile getiren uzman isim, "Savaş ihtimali varsa ons altın veya altın sertifikası alınır. Savaş bekliyorsam hisse almam" dedi.
Savunma hisselerinde ise kısa vadeli al-sat dışında temkinli olunması gerektiğini yineleyen Atılal, "İhale garantisi yok, ödeme garantisi yok. Üstelik söylem değişirse terste kalırsın" ifadesini kullandı.
Kısa vadede 13.300 seviyesinin alım için izlenebileceğini belirten Atılal, hafta sonu riskinin ise pozisyon azaltımına yol açabileceğini ifade etti.
Atılal, "Riskli bir jeopolitik ortamdayız. Altın güvenli liman olarak öne çıkıyor. Hissede ise seviye ve şirket bazlı, temkinli hareket etmek gerekiyor" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.