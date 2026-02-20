Menü Kapat
TGRT Haber
Savaş çıkarsa altın yatırımcısı ne yapacak? Baki Atılal’dan piyasaları sarsacak uyarı

Şubat 20, 2026 16:18
1
Altın fiyatları

Altın fiyatlarında dalagalanma sürüyor. Gümüş yatırımcısını bekletmeye devasm ediyor. Borsa İstanbul'da rekorun ardından bekleyiş hakim. Jeopolitik gerilim dönemlerinde yatırımcılar nasıl davranmalı? Ekonomist Baki Atılal, katıldığı bvir televizyon kanalında yatırımcılar için hayati uyarılarda bulundu.

2
Ekonomist Baki Atılal

Ekonomist Baki Atılal, ABD–İran geriliminin küresel ve yerel piyasalar üzerindeki etkilerine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde yatırımcıların “temkinli ve taktiksel” davranması gerektiğini vurgulayan Atılal, özellikle hisse senedi ve altın tarafında dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

3
Amerika’nın saldıracağına inanıyorum

ABD’nin İran’a yönelik olası bir hamlesine dikkat çeken Atılal, risklerin hafife alınmaması gerektiğini belirterek, "Amerika’nın saldıracağına inanıyorum. Bu ortamda hisse senedi taşımana gerek yok" dedi.
 

4
Borsa endeksi

ENDEKSTE KRİTİK EŞİK

Borsa endeksine ilişkin değerlendirmesinde psikolojik seviyelere dikkat çeken Atılal, 14.000 seviyesinin altına inilmesi hakkında "Endeks 14.000’de tutunamadı deniyor. 13.300’e inse de büyük bir sıkıntı görmem. 13.300’ün altı algıyı değiştirebilir, yeniden pozisyonlanma sorusu gündeme gelir" dedi.
 

5
BORSA

Yılbaşından bu yana getirinin güçlü olduğunu hatırlatan Atılal, "İki ayda yüzde 17 kötü bir getiri değil. Geçen yılın tamamında yüzde 14 kazandırmıştı" diyerek mevcut performansa dikkat çekti.
 

6
ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN MI?

ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN MI?

Altın tarafında uzun bir aranın ardından yeniden girişler yaşandığını ifade eden Atılal, güvenli liman algısının sorgulanması gerektiğini vurgulayarak "Altın güvenli liman deniyor ama 5.500’den 4.400’e iki günde gelen bir varlık için ‘tam güvenli’ demek zor" dedi.
 

7
HIZLI ŞİŞERSE MÜDAHALE GELİR

HIZLI ŞİŞERSE MÜDAHALE GELİR

Altın sertifikasında dayanağın devlet olduğunu hatırlatan Atılal, hızlı yükselişlerde müdahale riskine dikkat çekerek "Altın sertifikasında dayanak devlet. Hızlı şişerse müdahale gelir" ifadesini kullandı.
 

8
Savaş ihtimali varsa ons altın veya altın sertifikası alınır

Jeopolitik risk senaryosunda tercihinin net olduğunu dile getiren uzman isim, "Savaş ihtimali varsa ons altın veya altın sertifikası alınır. Savaş bekliyorsam hisse almam" dedi.
 

9
Savunma hisseleri

Savunma hisselerinde ise kısa vadeli al-sat dışında temkinli olunması gerektiğini yineleyen Atılal, "İhale garantisi yok, ödeme garantisi yok. Üstelik söylem değişirse terste kalırsın" ifadesini kullandı. 
 

10
hafta sonu riskinin ise pozisyon azaltımı

Kısa vadede 13.300 seviyesinin alım için izlenebileceğini belirten Atılal, hafta sonu riskinin ise pozisyon azaltımına yol açabileceğini ifade etti.

 

11
ALTIN

RSKLİ ORTAMA DİKKAT

Atılal, "Riskli bir jeopolitik ortamdayız. Altın güvenli liman olarak öne çıkıyor. Hissede ise seviye ve şirket bazlı, temkinli hareket etmek gerekiyor" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.
 

