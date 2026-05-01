'Vay' performansıyla tepki alan Dilan Çıtak, bu kez fena patladı: Konu sesimse herkes haddini bilsin!

Son zamanlarda magazin gündeminde ismi sıklıkla anılır olan Dilan Çıtak, seslendirdiği 'Vay' performansıyla eleştiri okların hedefi oldu. Videonun sosyal medyaya düşmesiyle birlikte çığ gibi büyüyen tepkilerden sonra sessizliğini bozan Dilan Çıtak, müzik performansını beğenmeyenlere karşı sert bir dönüş sağladı. Eleştirilere sessiz kalmayan Dilan Çıtak'ın öfke patlaması yaşadığı o açıklamaları...
Magazin dünyasında babası İbrahim Tatlıses ile olan tartışmalarıyla gündemde olan Dilan Çıtak bu kez özel hayatıyla değil müzik performansıyla eleştirilerin odağı oldu.
'Minik Serçe' lakaplı sanatçı Sezen Aksu'nun “Vay” şarkısını söylemesinin ardından sosyal medya yıkıldı. Eleştiri üzerine eleştiri alan Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, performansına yönelik yapılan yorumlar git gide çoğalırken sessizliğini daha fazla koruyamadı.
“Konu müziğim ve sesimse herkes haddini bilmeli” diyerek tepkisini sert sözlerle ifade eden Çıtak, gelen eleştirilere karşılık şöyle bir açıklamada bulundu:
'Her şey bitti, konu sesime de geldiyse artık ne diyeyim :))Herkesin her konuda fikri olabilir ama her fikir kıymetli değildir. Bugüne kadar hakkımda seviyesiz yorumlar yapıp ismimden prim devşirmeye çalışanları ciddiye almadım. Ama konu müziğim, sesim ve yorumum olunca orada bir durmak gerekir. Herkes haddini, yerini ve sınırını bilmeli. Eleştiri; birikim, seviye ve ehliyet ister.
Kişinin vasfı olmayınca, başkalarının başarıları üzerinden “ben de buradayım, beni de görün” çığlıkları… seviyesizce… Ben müziğe yıllarımı verdim; başkalarının emeği üzerinden gündem olmaya çalışanların yorumlarını da müzik eleştirisi değil, dikkat çekme çabası olarak görüyorum.
Bazı kimselerin yorumları da üzgünüm ki hakkımda yapılmaya çalışılan algıya kurban olduğunuzu gösterir. Konu sesimse, herkes bir haddini bilsin. Ne bunca yıllık eğitimimi ne de yeteneğimi sizin içinizdeki kedinizle olan savaşınıza yedirmem; o kadar da değil'