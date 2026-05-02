Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı! Taşacak Bu Deniz dizisi son bölümde neler oldu?

TRT1 kanalının sevilen projelerinden olan Taşacak Bu Deniz, yayınlanan son bölümüyle hayranlarını ekran başında soluksuz izletti. Başrolünde Ava Yaman, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ulaş Tuna Astepe'nin oynadığı Taşacak Bu Deniz dizisinin heyecan verici 26. bölüm finalinde her zaman olduğu yine çarpıcı gelişmeler yaşandı. Eleni'nin kaçırılmasıyla birlikte arabada Niko tarafından yankılanan DNA sonuçlarını işiten Adil'in büyük sırrı çözmeye başladığı bölüm sonunda izleyiciler, dizinin yeni bölüm fragmanı için arama motoruna yöneldi. Peki, Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Taşacak Bu Deniz dizisi yeni bölümde neler olacak?
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Taşacak Bu Deniz dizisinin 1 Mayıs Cuma 2026 tarihinde yayınlanan bölümünde ekrana verilen heyecan dolu gelişmeler, geceye damgasını vurmayı başardı!
- İso ile Fadime'nin zorunlu evliliğinin sebebini öğrenen Adil için herkes İso'yu öldüreceğini düşünürken, Adil'in İso'yu düşman kızınının hayatını korumak pahasına böyle bir yola girdiği için onu alnından öpmesi, herkes üzerinde şaşkınlığa neden olur.
- Sıra Fadime'ye geldiğinde ise Fadime, ağlayarak abisine sarılırken Adil'in yalnızca 'Başın sağolsun Fadime' hatırlatması, Fadime'nin en büyük yıkıntısı olur.
-Söylediği yalandan dolayı abisinin affedip affetmeyeceğinin üzüntüsünü yaşayan Fadime'ye en büyük destekçisi ise kocası İso olur.
- Öte yandan Amirum Dayı'nın oğlu Eyüphan, Oruç Furtuna'nın kestiği cezayla beraber ölümle cebelleşir. Yaptıklarının karşılığını canıyla mücadele ederek ödeyen Eyüphan'ın kritik durumu dizinin en heyecanlı sahnelerinden biri olur.
-Şerif'in hapse girmemesi için Eleni'nin kaçırılmasını Behçet'e söyleyen Şirin Furtuna'nın planının işe yarayıp yaramayacağı ise dizinin en heyecanlı bir diğer sahnelerinden olmaktadır.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
TRT1 kanalının güçlü yapımlarından olan Taşacak Bu Deniz dizisinin 27. bölümü, önümüzdeki hafta 8 Mayıs'da saat 20.00'da hayranlarıyla buluşacak.
TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Heyecan ve gerilim duygularının tavan yaptığı Taşacak Bu Deniz dizisinin son bölümünde izleyiciler, dizinin her anını ekran başında nefessiz takip ederken bölüm finali sonrasında yeni bölüm fragmanı için arayışlar çoğaldı. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölüm fragmanı, dizinin resmi web sitesi ve sosyal medya aracılığyla izleyicileriyle buluştu.
Taşacak Bu Deniz dizisi 27. bölüm fragmanını kanalın web sitesi ya da Instagram hesabından izleyebilirsiniz.