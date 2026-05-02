Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP'ye 50 milyonluk rüşvet mi verildi? Oğlu Gökhan Böcek'ten konuşma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek'in 30 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik babası Muhittin Böcek'in belediye başkanı adayı olabilmesi için 50 ila 100 milyon arasında bir rüşvet verildiği iddiasıyla ilgili dün savcılıkta ifade veren Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in cumartesi günü de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek "samimi" bir ifade vereceğini bildirdi.

İTİRAFÇI MI OLACAK?

Gökhan Böcek'in ifadesinin "İtirafçı mı olacak?" sorusunu gündeme getirdiğinin vurgulandığı programda Atik, "Muhtemelen şöyledir: Ben konuşayım ama vereceğim bilgilerden sonra etkin pişmanlıktan faydalanabilir miyim, cezaevinden çıkabilir miyim hesabını yapmıştır." dedi.

"CHP GENEL MERKEZİ'NE UZANAN BİR SORUŞTURMAYA DÖNÜŞEBİLİR"

Atik, sözlerinin devamında "Eğer Gökhan Böcek, CHP'ye babasının adaylığı karşısında para verildiğini söylerse bu, CHP Genel Merkezi'ne uzanan bir soruşturmaya dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı. Tutuklanan Zuhal Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2025'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i, Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos 2025'te Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Belediyeye bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 400 milyonluk kamu zararının ortaya çıktığı iddia edilmişti.