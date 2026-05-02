Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP'ye 50 milyonluk rüşvet mi verildi? Oğlu Gökhan Böcek'ten konuşma kararı

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek'in oğlu tutuklu Gökhan Böcek'in, babasının CHP'den aday olmak için 50 ila 100 milyon lira arasında rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili savcılığa ifade vereceği, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik tarafından duyuruldu. Atik, Böcek'in iddiayı kabul etmesi halinde soruşturmanın CHP Genel Merkezi'ne uzanacağını söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
02.05.2026
saat ikonu 00:57
|
GÜNCELLEME:
02.05.2026
saat ikonu 01:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu 'in gelini Zuhal Böcek'in 30 Nisan'da gözaltına alınmasının ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP'ye 50 milyonluk rüşvet mi verildi? Oğlu Gökhan Böcek'ten konuşma kararı

TGRT Haber'de ekrana gelen Medya Kritik'te konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik babası Muhittin Böcek'in belediye başkanı adayı olabilmesi için 50 ila 100 milyon arasında bir rüşvet verildiği iddiasıyla ilgili dün savcılıkta ifade veren Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in cumartesi günü de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek "samimi" bir ifade vereceğini bildirdi.

Muhittin Böcek'in adaylığı için CHP'ye 50 milyonluk rüşvet mi verildi? Oğlu Gökhan Böcek'ten konuşma kararı

İTİRAFÇI MI OLACAK?

Gökhan Böcek'in ifadesinin "İtirafçı mı olacak?" sorusunu gündeme getirdiğinin vurgulandığı programda Atik, "Muhtemelen şöyledir: Ben konuşayım ama vereceğim bilgilerden sonra etkin pişmanlıktan faydalanabilir miyim, cezaevinden çıkabilir miyim hesabını yapmıştır." dedi.

"CHP GENEL MERKEZİ'NE UZANAN BİR SORUŞTURMAYA DÖNÜŞEBİLİR"

Atik, sözlerinin devamında "Eğer Gökhan Böcek, 'ye babasının adaylığı karşısında para verildiğini söylerse bu, CHP Genel Merkezi'ne uzanan bir soruşturmaya dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu 5 Temmuz 2025'te gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Kerimoğlu ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz 2025'te "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanarak tutuklanmıştı. Tutuklanan Zuhal Böcek, 19 Aralık'ta tahliye edilmişti.

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2025'te belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i, Mustafa Gökhan Böcek ise 19 Ağustos 2025'te Viyana'dan Antalya Havalimanı'na geldiğinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından teslim olan İlker Arslan ile iş insanı F.A. da 7 Eylül'de tutuklanmıştı.

Belediyeye bağlı şirket üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 400 milyonluk kamu zararının ortaya çıktığı iddia edilmişti.

ETİKETLER
#chp
#Muhittin Böcek
#Yolsuzluk Soruşturması
#Rüşvet Iddiası
#Gökhan Böcek
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.