Tv100 yorumcusu ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı. Bakan Gürlek, Muhittin Böcek ve ailesine yönelik çıkan görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ Bakan Gürlek duyurdu: Muhittin Böcek ve ailesi hakkında olduğu iddia edilen görüntülere soruşturma Adalet Bakanı Akın Gürlek, Tv100 yorumcusu Mehmet Müftüoğlu'na yaptığı açıklamada, Muhittin Böcek ve ailesine yönelik olduğu iddia edilen görüntüler hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Tv100 yorumcusu ve Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Müftüoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile yaptığı görüşmenin detaylarını canlı yayında aktardı. Bakan Gürlek, Muhittin Böcek ve ailesine yönelik çıkan görüntülere yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek'in ailesi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan videoların gerçeği yansıtmadığı iddia edildi. Adalet Bakanlığı, söz konusu görüntülerin yayılması ve dolaşıma sokulmasıyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

AİLE: "GÖRÜNTÜLER BİZE AİT DEĞİL"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmasında görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek'in ailesi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan videolar kamuoyunda tepki çekti. Böcek ailesi, söz konusu içeriklerin gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.

ADALET BAKANLIĞI DÜĞMEYE BASTI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu görüntülerin yayılması ve dolaşıma sokulmasıyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığını ifade ettiği öğrenildi.