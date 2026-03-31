Muhittin Böcek'in danışmanı ve çalışanı tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması çerçevesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in Başdanışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Daire Başkanı Cem Oğuz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Buse K., sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Muhittin Böcek'in danışmanı ve çalışanı tutuklandı
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 21:59
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 21:59

Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturması sürüyor.

kapsamında gözaltına alınan, tutuklanarak Antalya Büyükşehir Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'in Başdanışmanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Daire Başkanı Cem Oğuz ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı personeli Buse K. ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

TUTUKLANMALARINA KARAR VERİLDİ

Dün sabah İstanbul Mali Suçlarla Mücadele polisi tarafından Antalya'da gözaltına alınan Cem Oğuz ve Ebru K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla dün akşam saatleriyle İstanbul'a getirilmişti.

Mali Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan Cem Oğuz ile Buse K., soruşturma savcısına ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık ifadelerinin ardından iki şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir personel ile 2 şoför tutuklanmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Normale dönmesinin şartını duyurdu
ABD'li gazeteci Bağdat'ta kaçırıldı! Kaçırılma anı kameralara yansıdı
