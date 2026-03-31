Rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanmıştı.

HABERİN ÖZETİ Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım görevden uzaklaştırıldı! İçişleri Bakanlığı duyurdu Rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırıldı. CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Tutuklama kararı üzerine Özkan Yalım, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Yalım hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak' suçlarından soruşturma yürütülüyordu. Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. El konulan şirketlere TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

Uşak Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. El konulan şirketlere ise TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verildi.

İçişleri Bakanlığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" ile "icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma" suçlarından tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, İcbar Suretiyle İrtikap ve Rüşvet Almak' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğinin 30.03.2026 tarih ve 2026/200 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2039030853481693262