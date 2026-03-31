İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş sürüyor. Orta Doğu'da 1 ayı aşkın süredir devam eden savaşla ilgili peşpeşe kritik gelişmeler de yaşanıyor.

HABERİN ÖZETİ İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Hürmüz Boğazı açıklaması! Normale dönmesinin şartını duyurdu İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ele alarak AB'nin bu konudaki tutumunu eleştirdi. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının hukukun üstünlüğünün ihlali olduğunu belirtti. İran'ın ABD ile müzakerelere samimi yaklaştığını ancak saldırıya uğradığını ifade etti. Pezeşkiyan, komşu ülkelere yönelik bir saldırı niyetlerinin olmadığını ancak bu ülkelerdeki ABD üslerinden İran'a saldırı yapıldığını söyledi. Hürmüz Boğazı'nın saldırgan taraflara kapalı olduğunu ve durumun normale dönmesinin ABD ve İsrail'in saldırılarını durdurmasına bağlı olduğunu belirtti. AB'nin ABD ve İsrail'in işlediği suçlar karşısındaki sessizliğini üzücü bulduğunu ifade etti. Costa, bölgede savaş ve gerilimin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, Avrupa ülkelerinin İran'a yönelik saldırıyı desteklemediğini belirtti.

Son olarak İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, bölgedeki son gelişmeler ve savaşın muhtemel sonuçları ele alındı.

Pezeşkiyan, AB ve bazı Avrupa ülkelerinin ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına karşı "olumsuz ve taraflı" bir tutum sergilediğini belirterek, "ABD ve siyonist rejimin İran’a yönelik askeri saldırısı yalnızca İran halkına karşı benzeri görülmemiş bir suç değil, aynı zamanda hukukun üstünlüğünün açık ihlali ve Avrupa Birliği’nin koruma iddiasında bulunduğu tüm ilke ve kurallara yönelik bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

İran’ın ABD ile müzakerelere "samimi ve yapıcı" bir yaklaşımla girdiğini ancak müzakereler sürerken ikinci kez saldırıya uğradığını belirten Pezeşkiyan, bunun Washington yönetiminin diplomasiye inanmadığını ve yalnızca kendi çıkarlarını dayatmayı amaçladığını gösterdiğini söyledi.

"KOMŞU ÜLKELERE YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRI NİYETİMİZ YOK"

İran’ın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, "Komşu ülkelerin egemenliğine saygı duyuyoruz, onlara yönelik herhangi bir saldırı niyetimiz yok. Ancak bu ülkelerde bulunan ABD üslerinden İran’a yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. Söz konusu ülkeler ise topraklarının İran’a karşı kullanılmasını engelleme yönündeki uluslararası sorumluluklarını yerine getirmedi" dedi.

PEZEŞKİYAN'DAN HÜRMÜZ BOĞAZI'YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı’ndaki mevcut durum ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Durumun ABD ve İsrail’in "saldırgan politikalarının sonucu" olduğunu belirten Pezeşkiyan, "Hürmüz Boğazı, saldırgan taraflara ve onları destekleyenlere kapalıdır. Bu savaşta herhangi bir bahaneyle yapılacak her türlü dış müdahale tehlikeli sonuçlar doğuracaktır. Durumun normale dönmesi, ABD ve İsrail’in saldırılarını durdurmasına bağlı. Biz hiçbir zaman gerilim ya da savaş arayışında olmadık. Gerekli şartların oluşması ve özellikle saldırıların tekrarlanmayacağına dair güvence verilmesi halinde, bu savaşın sona ermesi için gerekli iradeye sahibiz" dedi.

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ELEŞTİRİ VE ÇAĞRI

AB’nin ABD ve İsrail’in saldırıları karşısındaki sessizliğini eleştiren Pezeşkiyan, Avrupa ülkelerine çağrıda bulunarak, "Avrupa Birliği’nin ABD ve Siyonistlerin işlediği suçlar karşısındaki sessizliği üzücü ve insan hakları iddialarıyla çelişmektedir. Avrupa ülkeleri İran’a karşı yıkıcı yaklaşımlar yerine politikalarını uluslararası hukuk temelinde düzenlemelidir" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA SALDIRIYI DESTEKLEMİYOR"

Costa ise görüşmede, bölgede savaş ve gerilimin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, bu çatışmanın küresel siyasi ve ekonomik etkilerine ilişkin endişelerini dile getirdi. Avrupa ülkelerinin İran’a yönelik saldırıyı desteklemediğini ve bu durumun uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu ifade eden Costa, sorunların müzakere ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini kaydetti.