Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz için anma mesajı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilişinin üzerinden 9 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin 11’inci yılında andı.

''ALÇAKÇA SALDIRIYA UĞRADI''

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin 11’inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesi'nde teröristlerce şehit edilişinin 11'inci yılında anıldı. Anma töreninde konuşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Bizler adaletin yalnızca bir görev değil, kutsal bir emanet olduğunu farkındayız." ifadelerini kullandı.