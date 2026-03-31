Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taha Akgül'ü kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe’deki makamında gerçekleşen kabule; dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp, eski futbolcu ve AK Parti MKYK Üyesi Mesut Özil ile İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve eski milletvekili İrfan Gündüz katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve beraberindeki heyeti kabul ederek güreş sporuna yönelik projeler hakkında görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Karasu'da 44.000 m² arazi üzerine kurulacak 200 kişilik modern kamp eğitim merkezinin bir an önce tamamlanması için talimat verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya şampiyonu güreşçi Rıza Kayaalp'ten altın madalya ve yeni bir rekor beklediğini belirtti.
Rıza Kayaalp, 13. kez Avrupa şampiyonu olarak Alexander Karelin'in rekorunu kıracağının sözünü verdi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, Sakarya'daki tesis projesinin hayata geçirileceğini ifade etti.
Yaklaşık bir saat süren görüşmede, güreş sporunun tüm eksikleri ve projeleriyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya Karasu’da federasyona tahsisi alınan 44.000 m arazi üzerine kurulacak 200 kişilik modern kamp eğitim merkezinin temellerinin bir an önce atılması ve bitirilmesi için talimatlarını yineledi.

RIZA KAYAALP’TEN REKOR SÖZÜ

Şampiyon sporcu Rıza Kayaalp ile yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayaalp'ten altın madalya ve yeni bir rekor beklediğini dile getirdi. Rıza Kayaalp ise 13. kez Avrupa şampiyonu olup Alexander Karelin’in rekorunu kıracağının sözünü verdi. Rıza Kayaalp, "Federasyon başkanımız Taha kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gecesini gündüzüne katıp çalışmasına rağmen bir de antrenmanlara gelip bana partnerlik yapıyor, antrenman veriyor; Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

TAHA AKGÜL: DESTEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül de kabulleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Güreşin bütün problemleriyle yakından ilgileniyor. Samimiyetiyle bir saat boyunca bizimle yakından ilgilendi. Sakarya’da projesine hazırlandığımız tesis için de talimatlarını yineledi. Özellikle kendisi üstüne basa basa bir an önce bitirilmesini istemesi bizi daha fazla heyecanlandırdı. Kendisine bizlere verdikleri tüm destekler için teşekkür ediyoruz. Allah ondan razı olsun. Tüm dünya ile uğraşırken bir de bizimle ilgileniyor. Yüzyılın projesini, Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’ın destekleriyle hayata geçireceğiz, inşallah" şeklinde konuştu.

