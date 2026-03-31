Gündem
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

İncirlik Hava Üssü iddialarına DMM'den yalanlama: "Kasıtlı bir algı operasyonu!"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yaptığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Görüntülerin eski eğitim faaliyetlerine ait olduğunu belirten DMM, vatandaşları provokasyonlara karşı uyardı.

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 19:28

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, "ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği" yönündeki içerdiğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İncirlik Hava Üssü iddialarına DMM'den yalanlama: "Kasıtlı bir algı operasyonu!"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş ve kalkış yaptığı yönündeki iddiaların dezenformasyon içerdiğini açıkladı.
DMM, paylaşılan görsel ve videoların eski olduğunu ve planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine ait olduğunu belirtti.
Bu görüntülerin güncel olmadığını ve mevcut bölgesel çatışmalarla bir ilgisi bulunmadığını vurguladı.
Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesinin, Türkiye'nin barış odaklı duruşunu zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonu olduğunu ifade etti.
Vatandaşları, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri konusunda uyardı.
"GÖRÜNTÜLER ESKİ, İDDİALAR ASILSIZ"

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'ABD’ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü’nde iniş ve kalkış yapmaya devam ettiği' yönündeki iddialar dezenformasyon içermektedir. Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye’nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

